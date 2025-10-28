부산 이어 서울서 ‘KB 연금콘퍼런스’ 자산운영 전략·연금시장 전망 등 공유

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 24일 DB퇴직연금 고객을 초청해 ‘KB연금콘퍼런스’를 열고 금리하락기에 대응하기 위한 자산운용 전략과 연금시장 전망을 공유했다고 28일 밝혔다.

지난 17일 부산에 이어 서울 강남구 JW메리어트호텔에서 진행된 이번 콘퍼런스에는 주요 그룹사의 DB퇴직연금 담당자가 참석해 금리인하 기조 속 DB퇴직연금에서 예상되는 수익률 하락과 부채부담 증가, 연말 상품부족 등 삼중고와 이에 대응하기 위한 적립금 운용전략 및 인사이트를 전달했다.

먼저 김상훈 KB증권 리서치센터 자산배분전략부 상무는 ‘경제·금융시장 전망’을 주제로 글로벌 경제환경을 짚어보며 예상되는 통화정책과 금리영향, 경기 불확실성 속 자산배분의 필요성을 설명했다.

손지현 KB국민은행 연금컨설팅부 파트장은 금리하락에 따른 DB자산·부채 전망과 연말 대비 DB적립금 운용전략을 설명했다. 손 파트장은 특히 금리하락이 가져올 부담금 납입 규모 증가와 연말 상품부족에 대응하기 위해 선제적 부담금 납입과 전략적인 적립금 운용이 필요하다고 강조했다. 이어 지용현 KB자산운용 DB마케팅실장은 DB퇴직연금에 적합한 채권형과 자산배분형 펀드를 소개했다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 체계적인 운용성과, 위험관리 프로세스와 능동적인 시장변화 대응을 통해 안정적인 DB적립금 운용에 만전을 기할 예정”이라고 전했다.