[헤럴드경제=최은지 기자] 어느 날 남편이 쓰러졌다. 뇌졸중이었다. 편마비가 와서 거동이 불편해졌다.

아내는 그런 남편을 헌신처럼 살폈다. 18년 동안 병간호를 하는 것도 쉽지 않은 일인데, 다른 사람의 어려움도 외면하지 않았다.

평생 누군가를 도우며 살았던 아내는 생의 마지막 순간에도 4명의 생명을 살렸다.

한국장기조직기증원은 지난 8월 16일 계명대학교 동산병원에서 제맹순(76) 씨가 뇌사 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 하늘의 천사가 되어 떠났다고 밝혔다.

제 씨는 8월 11일 아침, 의식이 없는 것을 남편이 발견하여 병원으로 이송하였지만, 뇌사상태가 됐다. 이후 뇌사 장기기증으로 폐장, 간장, 안구(양측)를 기증해 4명의 소중한 생명을 살렸다.

제 씨의 가족들은 “평소 다른 사람을 돕던 착한 사람이기에 삶의 끝에도 누군가의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나기를 원했다”며 “시간이 지날수록 치료나 수술도 할 수 없이 안 좋아지는 모습을 보기보다는 생명을 살리는 아름다운 모습으로 기억하고 싶다”며 기증을 결심했다.

제 씨는 경상북도 성주군에서 2남 1녀 중 둘째로 태어났다. 조용하고 차분한 성격으로 사람들과 어울리기 좋아했으며, 뜨개질을 즐겨하며 자녀들의 옷을 손수 만들어 주기도 했다.

제 씨는 어려운 사람을 보면 먼저 다가가 도움의 손길을 내미는 따뜻한 사람이었다. 보육원 방문 등 봉사활동에도 적극 참여했다. 결혼 후 가정주부로 생활하다가 2008년 뇌졸중으로 인해 편마비가 와서 거동이 불편한 남편을 18년 동안 병간호하기도 했다.

제 씨의 아들 김동훈 씨는 마지막 인사를 남겼다.

“엄마, 아직도 집 안의 물건들을 보면 문득문득 생각이 나요. 몸은 떠나셨지만, 엄마가 남긴 따뜻함을 느끼면서 하루하루 열심히 살아갈게요. 이제는 모든 아픔 내려놓고, 그곳에서 편히 쉬세요. 사랑해요, 엄마”