통산 10회, 2021년부터 5년 연속 수상 달성 중고차 상품∙유통∙소통 혁신 높은 평가 “국내 중고차 시장 새 기준을 세워 나갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK렌터카가 ‘2025 한국품질만족지수(KS-QEI)’에서 렌터카 부문 1위에 선정됐다고 28일 밝혔다. 이번 수상으로 SK렌터카는 통산 10회, 2021년부터 5년 연속 1위를 이어가게 됐다.

KS-QEI는 한국표준협회(KSA)와 한국품질경영학회가 공동 개발한 품질 측정 모델로, 실제 제품·서비스 이용 경험이 있는 소비자와 전문가를 대상으로 품질의 우수성과 만족도를 평가해 발표한다. 올해 조사에서 SK렌터카는 ▷성능 ▷신뢰성 ▷사용성 ▷접근성 등 사용 품질 항목과 ▷이미지 ▷인지성 ▷신규성 등 감성 품질 항목 전반에서 고르게 높은 점수를 기록했다.

SK렌터카는 수상 배경으로 ‘SK렌터카 타고바이’ 상품의 혁신성과 국내 최대 규모 중고차 경매장 ‘오토옥션’의 전문성을 꼽았다. 아울러 실시간 중고차 장기렌터카 방송 채널 ‘라이브온’을 통해 고객과의 소통을 강화하며 서비스 전반에서 신뢰 기반의 고객 경험을 구현한 점도 주효했다는 게 회사 측의 설명이다.

SK렌터카가 업계 최초로 선보인 타고바이는 SK렌터카가 직접 구매·관리해 온 차량을 고객이 최소 한 달에서 최장 1년까지 렌털로 이용하면서, 차량 품질과 상태를 충분히 경험한 뒤 구매 여부를 자유롭게 결정할 수 있는 상품이다.

아울러 지난 7월 충남 천안에 개장한 SK렌터카 오토옥션은 연면적 8만9000㎡ 규모로 3000대 이상 차량을 동시에 수용할 수 있고, 차량의 입고·상품화·경매·유통까지 통합 관리하는 국내 최대 규모의 중고차 경매 플랫폼이다.

성능 점검과 더불어 ▷정밀 진단 ▷판금·도장 ▷내·외부 클리닝 ▷전기차 배터리 인증 등 중고차 상품화 전체 과정을 SK렌터카 오토옥션 내의 최신 상품화 시설인 ‘프루브 스테이션’에서 이뤄진다.

이 외에도 SK렌터카는 중고차 상품 경쟁력을 대변하는 ‘타고바이’와 중고차 유통 혁신을 상징하는 ‘오토옥션’에 더해 자체 라이브 방송 플랫폼 ‘라이브온’으로 고객과의 실시간 접점 또한 넓히고 있다. 천안 오토옥션 내 전용 스튜디오에서 진행되는 라이브온은 중고차 상태, 옵션, 장기렌터카 견적 비교 등 핵심 정보를 실시간으로 공개하며 채팅을 통한 질의응답과 상담 서비스를 함께 제공한다.

SK렌터카 관계자는 “앞으로도 SK렌터카만이 할 수 있는 방법으로 고객에게 신뢰할 수 있는 차량 경험을 제공하고, 국내 중고차 시장의 새로운 기준을 세워 나가겠다”고 말했다.