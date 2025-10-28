[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 H.O.T. 출신 강타가 문희준 때문에 미국 공항에서 12시간 구금 됐던 사연을 공개했다.

지난 27일 유튜브 예능 ‘짠한형’에서는 H.O.T. 멤버 문희준·장우혁·강타·이재원·토니가 완전체로 출연했다.

이날 문희준은 어설픈 영어 실력을 보여주자 강타는 “형이 영어를 이렇게 해서 미국에 처음 갔을 때 한 12시간 구금되어 있었다”고 말했다.

그는 “1997년 초였어서 입국 심사가 엄격할 때였다”며 “앞에서 문희준 형이 입국 심사를 받고 있었다. 막 춤을 추더라”라고 말했다.

강타는 “제가 웃고 형이 인사하니까 가드가 와서 우리 둘을 데리고 갔다”고 했다.

그는 “거기서 수상하다고 구금했다. 형한테 뭐라고 했냐고 물었더니 가수라고 답했다더라. 어느 장르를 하냐고 질문해서 알앤비(R&B), 댄스를 답하면서 춤을 췄다고 했다. 바로 잡혀갔다”고 말했다.

문희준은 “그 이후에 다른 질문들이 있었다”며 “마약을 소지했냐 물었는데 ‘예스’라고 답했다”고 해 웃음을 자아냈다.

그는 “미국에 아예 들어올 생각이냐 했는데 당연하다 해서 바로 끌려갔다”고 했다.

강타는 “그때 대사관 직원분이 와서 도와줬다”며 사건이 도움 속 마무리 됐다고 밝혔다.