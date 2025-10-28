실리콘밸리·싱가포르 이어 런던에서 인재 유치 활동 비자·정착지원 등 인재유치 제도 알려

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라(사장 강경성)는 27일(현지시간) 유니버시티 칼리지 런던, 임페리얼 칼리지 런던, 킹스 칼리지 런던 등 3개 명문대가 개최한 생명과학 분야 취업박람회에 홍보부스를 운영했다고 밝혔다.

한국 첨단산업에서 활약할 해외 인재를 발굴하기 위해 기획된 이번 행사는 한국의 첨단산업 경쟁력과 일자리 기회를 알리고, 해외 구직자와 취업 관련 직접 소통을 강화하는 자리였다. 올해 4월부터 시행된 ‘케이테크패스)’를 비롯한 첨단 인재유치 제도와 국내 정착 지원 프로그램도 소개됐다.

케이테크패스는 반도체, 디스플레이, 2차전지, 바이오, 로봇, 방산, 인공지능(AI), 첨단모빌리티 등 8대 첨단산업 분야 해외 인재에게 탑티어 비자(F-2)와 정착 혜택을 제공하는 제도로, 코트라가 산업통상부 위탁을 받아 발급업무를 전담 중이다.

홍보부스에서는 한국 해외 인재유치 제도 및 정착 지원, 기업별 첨단인재 채용 수요를 안내하며, 현지 유학생 및 졸업예정자와 1대1 상담을 진행했다.

코트라는 앞서 지난 7일 유니버시티 칼리지 런던에서는 한국의 해외 인재 유치 설명회도 개최했다. 설명회에서는 한국 기업의 첨단산업 채용 수요와 정책, 해외 인재 취업 사례가 전파됐으며, 정보보안학·기계공학 등 전공자들의 높은 관심을 받았다.

코트라는 런던을 포함한 해외 주요 거점에서 첨단 인재유치 홍보를 확대하고 있다. 지난 14일 미국 실리콘밸리에서는 현지 글로벌 기업 재직자 및 이공계 명문대생을 대상으로 설명·상담회를 개최, 16일 싱가포르에는 코트라 해외인재유치센터 출범 이후 첫 현장 인재유치 사절단을 파견한 바 있다.

강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 “영국 같은 글로벌 혁신 거점 인재들의 구직 수요와 한국 첨단산업의 성장세가 맞물리면서 양측이 함께 성장할 수 있는 길이 열려 있다”며 “전문성을 갖춘 해외 인재가 한국에서 안정적으로 경력을 쌓고, 국내 산업계에도 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.