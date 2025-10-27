순천시민연대, 옆동네 여수 국회의원 사무실 찾아 항의

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천지역 시민·사회단체가 노관규(무소속) 순천시장을 국정감사 증인으로 신청한 조계원(민주당) 의원 사무실을 찾아 규탄하고 나섰다.

순천시민연대는 27일 여수 지역구 조계원 의원 사무실 앞에서 기자회견을 하고 “순천시민의 명예를 훼손하는 정치공세를 즉각 중단하라”고 촉구했다.

시민연대는 “조 의원은 근거나 물증도 없이 순천시장을 국감 증인으로 소환하고 위증 고발·재소환·동행 명령권을 거론하면서 시정을 흔들었다”며 “순천시정 평가는 순천시민들이 할 것이니 조계원 의원은 여수 살림이나 신경 써라”고 맹비난했다.

앞서 조 의원은 지난 14일 노관규 시장을 국감 증인으로 불러 김건희 여사와의 연루 의혹 등에 대해 질문 공세를 퍼부었고, 오는 29일에 또다시 증인으로 채택했으나 노 시장은 불출석을 통보하는 등 대립하고 있다.

순천시민연대는 이와 함께 “조 의원은 순천시민의 자부심인 국가정원을 폄훼하고 시정을 발목 잡는 행위로 시민에게 깊은 상처와 모욕감을 안겨줬다”고 거듭 비판했다.

조계원 의원 뿐만 아니라 같은당 순천갑 김문수 의원도 국회의사당 앞에서 “노시장을 구속하라”는 피켓을 들고 1인 시위를 벌이는 등 내년 지방선거를 앞두고 정치적 갈등의 골이 깊어지고 있다.