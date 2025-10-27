위법·부당 사례·예산 낭비 등 제보 가능, 11월 17일까지 온라인·전화 접수

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군의회는 올해 행정사무 감사를 앞두고 11월 17일까지 군민 제보를 받는다고 27일 밝혔다.

제보 대상은 △군정 전반의 위법·부당 사례 △주요 시책 및 사업 개선 필요 사항 △군비보조금 부당 수령 및 예산 낭비 사례 △군민 생활 불편 사항 등이다.

접수한 내용은 행정사무 감사를 위한 참고 자료로 활용한다.

단, 진행 중인 재판·수사 관련 사안, 익명 제보, 인신공격·허위비방 내용, 개인 사생활 침해나 사익 관련 민원 등은 제외된다.

제보는 울진군의회 홈페이지 또는 의회사무과 전문위원실로 접수하면 된다.

울진군 의회는 11월 26일부터 12월 2일까지 7일간 본청과 직속기관, 사업소, 출자·출연기관을 대상으로 군정 전반에 대한 행정사무 감사를 진행할 예정이다.

김복남 행정사무 감사 특별위원장은 “군민 제보가 더 나은 군정을 만드는 밑거름이 될 것”이라며 “제보된 의견은 면밀히 검토해 감사에 반영하고, 우수사례 발굴과 부당·위법행위 바로잡기에 활용하겠다”고 말했다.

울진군의회는 이번 제보를 행정사무 감사 주요 검토사항으로 삼아 군민 체감형 책임행정과 열린 의정을 이어갈 계획이다.