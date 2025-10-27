KPGA 투어·DP 월드투어 공동 주관

제네시스 브랜드는 지난 23~26일 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽에서 개최한 KPGA 투어·DP 월드투어 공동 주관 ‘2025 제네시스 챔피언십’을 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

올해는 4라운드 최종합계에서 11언더파 273타를 기록한 이정환이 우승을 차지했다. 이정환은 KPGA 투어가 해외투어와 공동 주관한 대회에서 우승한 첫번째 KPGA 투어 소속 선수로 기록됐다. 이정환은 상금 68만달러와 함께 부상인 GV80를 차지했으며, DP 월드투어 2년 시드를 획득했다. 그는 “KPGA 투어와 해외 투어가 공동 주관한 대회에서 우승한 첫번째 KPGA 투어 선수라는 것이 너무 자랑스럽다”며 승리의 기쁨을 표현했다.

그는 앞서 지난해와 올해 연이어 제네시스 포인트 상위 자격으로 제네시스 스코티시 오픈에 출전한 바 있다. 한편 이번 대회에 출전한 KPGA 투어 선수 중 우승자를 제외하고 가장 좋은 성적인 공동 7위를 기록한 최승빈은 내년에 열리는 ‘2026 제네시스 스코티시 오픈’ 출전 자격을 획득했다.

제네시스 챔피언십은 제네시스가 국내 남자 골프 발전을 위해 2017년부터 개최하고 있는 대회다. 김성우 기자