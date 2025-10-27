자동차 SW 개발솔루션 ‘래피드오토 프로’ 호평받아

MDS인텔리전스(대표 지창건·이정승)가 ‘FIX 2025 이노베이션 어워즈‘에서 미래모빌리티 혁신상을 받았다.

이 회사는 AI 임베디드솔루션 기업 MDS테크 계열사다. 수상 제품인 ‘래피드오토 프로’는 오토사(AUTOSAR)와 ISO 26262/A-SPICE 요구사항을 반영한 소프트웨어 개발 자동화 솔루션이다. 자동차 SW의 개발 자동화를 통해 업무효율을 크게 향상시켜준다.

FIX는 미래모빌리티·로봇·AI·반도체 등 혁신기술 통합 플랫폼 전시회다. 매년 혁신적 기술과 제품을 선보이는 기업을 선정해 ‘이노베이션 어워즈’를 시상한다. 올해 혁신상은 미래산업 연구기관·CES(미국 정보·가전쇼) 혁신상 심사위원·글로벌 투자자로 구성된 26인 외부 전문가단의 심사를 거쳐 ‘최고 혁신기술상’ 9개사, ‘혁신상’ 21개사가 선정됐다.

래피드오토 프로는 소프트웨어 설계정보와 코드 기반 개발산출물 자동 생성해준다. 오토사가 아닌 SW의 오토사 구조변환, 자동차 SW 개발 자동화를 통해 반복작업을 줄여 개발자의 업무부담을 줄인다. 약 549배의 업무효율 향상과 품질일관성 확보를 동시에 달성한 점이 높이 평가됐다. 또한 오토사 시퀀스다이어그램 자동 생성기술에 대한 특허출원을 통해 독창성과 기술적 신뢰성까지 입증하며 글로벌 경쟁력을 인정받았다.

이번 수상과 함께 산업 현장에서 래피드오토 프로의 실효성이 확인되고 있다. 현대자동차 미래전략팀 관계자는 “현업에서 즉시 활용 가능한 수준의 자동화 도구다. 특히 설계정보와 코드 기반 산출물의 일관성이 확보돼 품질관리에 도움이 된다”고 평가했다.

MDS인텔리전스 지창건 대표는 “래피드오토 프로의 혁신적 기능과 기술 차별성이 인정된 결과로 특허 확보를 통해 글로벌 경쟁력과 신뢰성까지 입증했다”며 “더욱 안전하고 효율적인 차량 SW를 개발하도록 지원할 것”이라 했다.