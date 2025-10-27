10월 27일 하루 ‘한국’ 브랜드 주요 제품 특별 할인 최대 47% 할인· 네이버페이 간편 결제 시 10% 추가 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 27일 단 하루 동안 네이버 공식 브랜드스토어에서 ‘브랜드데이’ 프로모션과 ‘쇼핑라이브’ 방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 한국타이어 네이버 공식 브랜드스토어 오픈 3주년을 기념하여 고객들의 성원에 보답하고자 합리적이고 편리한 타이어 구매 지원 및 풍성한 혜택을 제공하기 위해 기획됐다.

먼저, ‘브랜드데이’ 프로모션을 통해 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온’, 플래그십 타이어 브랜드 ‘벤투스’, SUV(스포츠유틸리티차량) 전용 타이어 브랜드 ‘다이나프로’, 컴포트 타이어 브랜드 ‘키너지’ 등 ‘한국(Hankook)’ 브랜드 주요 제품을 최대 47% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

네이버페이 간편결제 구매 시 카드사에 따라 10% 추가 할인이 선착순으로 적용되며, 구매 제품에 따라 네이버페이 포인트 3%가 적립된다. 행사 제품 구매 후 리뷰를 작성한 고객에게는 최대 2천 포인트를 지급한다.

프리미엄 보증 혜택도 마련했다. ‘아이온’과 ‘벤투스’ 브랜드 일부 행사 제품의 경우, 구매일로부터 30일 이내 불만족 시 100% 환불 보장하는 ‘30일 해피보증’ 서비스를 누릴 수 있다. 또한, 일부 행사 제품 구매 후 1년 또는 주행거리 1만6000㎞ 이내 타이어 파손 시 동일 제품으로 무상 교환 가능한 ‘안심서비스’ 혜택도 제공된다.

같은 날 오후 7시부터 1시간 동안 겨울철 월동 준비에 나선 고객들을 위한 ‘윈터타이어 얼리버드 특가전’이 진행된다. 네이버 쇼핑라이브를 통해 ‘윈터 아이셉트 에보3’, ‘윈터 아이셉트 RS3’, ‘아이온 아이셉트’ 등 주요 겨울용 타이어 제품 구매 시 제품별 최대 28% 할인과 네이버페이 6% 추가 적립 혜택을 적용받는다.

특히, 겨울용 타이어 제품 4개 구매 고객에게는 기존 장착 타이어를 1년간 무상으로 보관해주는 ‘호텔서비스’, 삼성화재 다이렉트 자동차보험 신규 가입 시 5% 할인 적용되는 ‘윈터타이어 장착 할인특약’까지 한국타이어의 차별화된 고객 서비스를 모두 누릴 수 있다.

이 외에도, 라이브 방송 기간 행사 제품 구매를 인증한 고객 중 추첨을 통해 10명에게 신세계 상품권 5만원권, 퀴즈 이벤트에 참여해 정답을 맞힌 고객 10명을 추첨해 스타벅스 커피 쿠폰도 증정한다.