카드혜택 고수 1위 고객 피킹률은 7.85%

짠테크를 잘하는 사람이 진짜 재테크도 잘하는 ‘찐테크족’이 된다! 돈이 새는 지출을 잡아주는 알뜰 소비 꿀팁, 입소문 타는 금융상품 활용법, 생활비 절감 노하우까지 모두 알려드립니다. 작지만 확실하다! 쏠쏠한 실전 돈 관리, ‘찐이야! 짠테크’.

[헤럴드경제=유혜림 기자] 카드 혜택 상위 1% 고수들은 어떻게 쓸까. 평균 5장의 카드를 조합해 월 5만6000원가량의 혜택을 챙기며 피킹률(혜택 효율)을 5%까지 끌어올린 것으로 나타났다.

24일 마이데이터 전문 기업 뱅크샐러드가 ‘이번 달 받은 카드 혜택’ 서비스 이용 고객 중 상위 1%의 카드 활용 데이터를 분석해 이 같이 밝혔다. 상위 1% 고객군의 평균 연령은 37.1세로 남성의 비중이 여성보다 높아 피킹률 등 혜택에 대한 관심을 더 보였다.

지난달 기준 뱅크샐러드의 카드 피킹률이 가장 높은 1위 고객의 피킹률은 7.85% 수준이었다. 해당 고객은 월평균 21만7726원 상당의 할인 혜택을 누리고 있었다. 보유 카드는 총 4개로 피킹률이 높은 카드를 조합해 사용 중인 것으로 분석됐다. 주로 할인형 또는 포인트 적립형 카드를 애용했다.

뱅크샐러드가 지난 6월 업계 최초로 출시한 카드 혜택 서비스는 개인이 보유한 카드 혜택 데이터 및 피킹률을 종합적으로 분석해 개인별 혜택 관리 현황을 보여주는 서비스다. 월 혜택의 경우 매달 받은 카드 혜택을 1원까지 계산해 보여주고, 항공 마일리지 적립 카드의 경우 이달에 적립된 마일리지를 1마일까지 계산해 알려준다.

이번 달 받은 카드 혜택은 사용자가 보유한 신용∙체크카드를 분석해 ▷가장 많은 혜택을 제공하는 카드 ▷월별 카드 혜택 현황 ▷나의 혜택 순위 등을 제공하는 서비스로, 뱅크샐러드 앱의 홈 탭과 전체 탭에서 만나볼 수 있다.

여러 장의 카드를 사용하는 경우 현재의 카드 조합이 최적의 조합인지 계산해 보유 카드 수를 줄일 방안도 안내한다. 또 특정 이벤트와 관련된 소비 내역을 자동으로 감지해 이어질 소비를 예측하고, 최대 혜택을 제공하는 카드를 추천한다.

또 내 혜택 순위 기능을 통해 내가 받은 혜택을 다른 뱅크샐러드 이용자와 비교해 상위 몇 퍼센트에 해당하는지 확인할 수도 있다. 최근 1년 내 실사용된 연회비 대비 카드 혜택 효율을 자동 계산해 나의 카드 피킹률을 알려준다. 복잡한 엑셀 등을 통한 계산 없이도 한 눈에 확인할 수 있도록 만들어 편의성을 높였다.

뱅크샐러드 관계자는 “자사 마이데이터 기술과 카드 분석 역량을 활용해 고객분들이 최적의 혜택을 누릴 수 있는지 확인할 수 있도록 설계됐다”며 “앞으로도 이용자들이 가장 합리적으로 최대 혜택을 누릴 수 있도록 카드 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.