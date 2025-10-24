[헤럴드경제=정석준 기자] BBQ를 운영하는 제너시스BBQ 그룹은 카카오쇼핑라이브를 통해 인기 메뉴인 ‘스모크치킨’을 가정간편식(HMR) 제품으로 판매한다고 24일 밝혔다.

방송은 오는 26일 오후 8시 30분부터 1시간 동안 진행된다. 담백한 맛으로 이미 마니아층을 형성하고 있는 BBQ 스모크치킨을 HMR 형태로 선보인다.

이번에 출시한 스모크치킨은 100% 국내산 넓적다리만을 사용해 씹는 맛과 풍부한 육즙을 극대화했다. 물참나무에 12시간 이상 숙성시키고 훈연해 은은한 스모크 향이 특징이다.

조리 방법도 간편하다. 해동 후 에어프라이기나 오븐에 조리하면 갓 구워낸 듯한 훈연 치킨의 맛을 집에서도 손쉽게 구현할 수 있다. 1팩(4조각) 구성으로 온 가족이 즐기기에도 충분하다.

BBQ는 카쇼라 첫 론칭을 기념해 한정 기간 동안 특별가에 판매하며, 라이브 방송 및 카카오톡딜을 통해 제품을 구매한 고객을 대상으로 ‘뿜치킹’ 기프티콘 증정 이벤트도 마련했다.

BBQ 관계자는 “BBQ의 노하우가 담긴 스모크치킨을 가정에서도 간편하게 즐기실 수 있도록 이번 라이브를 기획했다”며 “앞으로도 소비자들이 BBQ의 다양한 메뉴를 보다 편리하게 즐길 수 있도록 HMR 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.