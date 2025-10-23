‘초국가범죄 민생침해’ 긴급 대책회의 개최 외교부·법무부·금융위·국정원 통합 협의체 구성

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 23일 “‘캄보디아 송환’ 사건에서 보듯 초국가적 범죄 사건들이 국민의 삶을 파괴하고 있고, 이를 방치하면 사회적 비용이 급속히 증가할 것”이라며 “관계부처들이 협력해 총력 대응하라”고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이 대통령은 오늘(23일) 대통령실에서 마약, 스캠, 사이버 도박 등 국제적 불법 조직에 의한 초국가범죄 민생침해 사건에 대해 긴급 대책회의를 개최했다”면서 이같이 전했다.

이 대통령은 이날 오후 3대 범죄(스캠, 마약, 사이버도박) 관련 ‘초국가범죄 대응 관계장관 회의’를 개최했다. 참여기관은 국가정보원, 외교부, 법무부, 국무조정실, 금융위원회, 검찰청, 경찰청, 국세청, 관세청 및 대통령실이다.

강 대변인은 “이날 회의에서 정부는 외교부, 법무부, 금융위원회, 국정원 등 기관으로 통합 협의체를 구성했다. 또한 ‘초국가범죄 특별대응본부‘를 설치하기로 했다”고 말했다.