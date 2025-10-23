기아, 라파엘 나달과 후원 파트너십 연장 2004년 첫 인연후 브랜드 동행 이어가 송호성 사장 “긍정의 영감을 나누는 특별한 여정”

[헤럴드경제=김성우 기자] “무려 21년. 라파엘 나달 선수는 기아의 브랜드 앰버서더로 전세계에 기아를 알렸습니다. 열정, 투지, 인내같이 나달을 설명하는 키워드는 기아의 브랜드 방향성과도 닮아 있죠.” (송호성 기아 사장)

세계적인 테니스 스타 라파엘 나달이 23일 기아와 공식 후원 파트너십을 이어나가기로 했다. 지난 21년간 지속돼 온 동행의 연장이자, 기아 브랜드가 지향하는 ‘도전과 진보’의 가치가 나달과 맞닿아 있음을 보여주는 사례다.

이날 성동구 ‘기아 언플러그드 그라운드’에서 진행된 파트너십 연장 조인식에는 송호성 기아 사장과 류창승 기아 고객경험본부장(전무), 나달 본인 등 주요 관계자들이 대거 참석했다.

송 사장은 “오늘 이 자리는 단순한 파트너십 연장 발표가 아닌, 기아와 나달이 함께 써 내려온 21년의 감동적인 순간들을 회상하는 자리”라면서 “앞으로 기아와 나달이 많은 사람들에게 긍정적인 영감을 주겠다는 새로운 다짐이 시작되는 자리”라고 기뻐했다.

기아와 나달이 인연을 맺은 것은 지난 2004년. 처음에는 후원으로 시작했던 양측 간의 관계는 나달이 2006년 브랜드의 글로벌 홍보대사로 활동하면서 더욱 깊어졌다. 기아는 라파엘 나달의 부상 시기에도 회복을 기원하는 캠페인을 전개하는 등 지원을 아끼지 않았다.

백미는 지난 2022년 호주 오픈 우승 당시였다. 당시 발 부분에 큰 부상을 입었던 나달의 재기를 전폭 지원했고, 또 대회 현장에도 임직원들이 대거 방문했다. 나달은 부상탓에 조절이 힘들었던 컨디션을 끌어올리기 위해 부단히 노력했고, 결국 21번째 그랜드슬램이라는 목표를 달성했다. 기아 임직원들은 그라운드 안팎에서 나달과 함께 뛰며 그의 성공적인 재기를 자신의 일처럼 함께 기뻐했다.

송 사장 또한 기아 유럽법인장으로 일하던 지난 2014년 무럽부터 나달과 오랜 인연을 이어온 사이다. 송 사장은 직접 스페인 마드리드의 신규 딜러 오픈 행사에서 나달과 만나기도 했고, 여러 공식석상에서 우애를 다져왔다.

송 사장은 “나달은 최정상 테니스 선수로서 바쁜 일정 가운데에도 기아의 행사에 참석해주곤 했다”라면서 “현장에서 많은 참석자들과 눈을 맞추고 인사하는 나달의 겸손과 진정성에서 깊은 감동을 받아왔다”라고 과거를 회상했다.

나달은 “기아와의 동행은 단순한 협업을 넘어선 서로에 대한 믿음의 역사”라면서 “앞으로도 계속 함께 나아가고, 함께 성장해 나갈 수 있다는 점에서 이번 조인식을 기쁘게 생각한다”고 말했다.

이어서 “기아는 제 테니스 커리어 내내 항상 함께해 준 브랜드였고, 이제는 선수 생활 이후의 삶에서도 함께하게 되어 더욱 특별한 브랜드”라면서 “17살 신인선수였던 시절, 젊은브랜드인 기아와 만났고 경영진의 올바른 가치관과 비전에서 많은 것을 배웠다”고 전했다.

이번 조인식은 나달의 12년만의 방한으로서도 의미를 더했다. 조인식 콘셉트는 ‘앞으로의 여정’(The Road Ahead). 기아와 라파엘 나달이 그간 함께해 온 궤적을 소개하면서, 앞으로 만들어갈 미래를 가시성 있게 보여주는데 집중했다.

기아는 현장에서 “라파엘 나달과의 상호 신뢰와 유대를 바탕으로 지난 2004년부터 시작된 동행을 성공적으로 이어올 수 있었다”고 강조했다. 또한 기아와 함께한 기간 동안 전 세계 테니스 팬들에게 훌륭한 경기를 선사하고 파트너십에 대한 진정성을 보여준 라파엘 나달에게 애정과 감사를 표했다. 현장에 선 송 사장과 라파엘 나달은 새롭게 이어질 파트너십의 의미를 담은 명판에 서명했다.

또한 이날 언플러그드 그라운드에서는 라파엘 나달과 기아 임직원, 국내 테니스 유망주들이 함께 ‘기아X나달의 여정과 새로운 시작’이라는 주제의 토크 세션도 진행했다. 라파엘 나달은 12년 만에 한국을 방문한 소감, 기아와의 파트너십 히스토리 그리고 미래 비전 등을 밝히고, 브랜드 글로벌 홍보대사로서 EV9 등 본인이 경험한 기아 전기차 모델의 우수성을 현장 참석자들과 공유했다.

조인식 종료 후에는 기아와 라파엘 나달의 새로운 여정을 축하하는 의미로 기아 언플러그드 그라운드에서 국내 테니스 유망주와 팬ᆞ인플루언서들이 함께 하는 파티 콘셉트의 행사도 열렸다.

기아는 이번 행사를 위해 이벤트를 진행하면서, 테니스에 대한 남다른 열정을 보인 국내 테니스 팬들을 선정해 초청했다.

파트너십 연장 조인식이 열린 기아 언플러그드 그라운드는 오는 24일부터 내달 9일까지 체험형 팝업 공간으로 운영될 예정이다. 일반 고객들도 기아와 라파엘 나달 간의 파트너십 역사와 앞으로의 비전을 직접 보고 체험할 수 있도록 하기 위해서다.

팝업 공간에는 전시 콘셉트에 맞게 각종 테니스 용품을 활용해 꾸민 PV5 패신저와 라파엘 나달이 직접 운전하는 차량인 EV9 GT-line도 전시된다. 방문객들은 기아 전기차의 우수한 상품성과 전동화 기술력도 확인할 수 있다.