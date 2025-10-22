소방·안전 분야 우수·혁신 제품의 해외조달시장 진출 위해…수출상담회, 해외조달 시장개척단 등 소방분야 조달기업 지원

백승보 조달청장(왼쪽)과 김창진 한국소방산업기술원장이 22일 정부대전청사에서 소방안전분야 기업의 해외조달시장 진출 지원을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.
[헤럴드경제= 이권형기자] 공동추진조달청(청장 백승보)과 한국소방산업기술원(이하 KFI, 원장 김창진)은 22일 정부대전청사에서 ’소방·안전 분야 기업의 해외조달시장 진출 지원을 위한 업무협약‘을 체결했다.

이번 업무협약은 소방·안전 분야 혁신기업 등 국제 경쟁력이 높은 조달기업을 발굴하고, 이들 조달기업이 해외조달시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 양 기관이 공동으로 지원키 위해 마련했다.

조달청과 KFI는 앞으로 ▷수출지원사업의 상호 연계 및 공동 추진, ▷홍보, 정보공유 등 기업의 해외조달시장 진출 지원, ▷소방·안전 산업분야 혁신제품의 해외실증 및 판로확대 등에서 긴밀히 협력키로 했다.

양 기관은 이번 업무협약을 계기로 오는 11월 개최되는 공공조달 수출상담회에서 소방·안전 분야 조달 기업의 참여를 확대하고, 향후 시장개척단 공동파견 등을 통해 해외조달시장 판로 개척을 지원하는 등 본격적인 협력에 나설 계획이다.

백승보 청장은 “최근 전기차, 2차전지 보급 확산으로 인해 재난 환경도 복잡·다양해져, 우리 기업이 보유한 혁신적 기술의 역할이 한층 중요해졌다”며 “이번 협약을 계기로 양 기관이 본격적인 협력 기반을 마련해 혁신적 조달기업들의 성장을 돕고 해외조달시장을 통해 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 전방위적으로 지원하겠다”고 밝혔다.


