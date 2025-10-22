스포츠·파퓰러 패키지 재구성 전자식 차동제한 장치 ‘선택사양’ “고객 선호도 반영, 선택폭 확대”

제네시스가 럭셔리 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) GV70의 연식변경 모델인 ‘2026 GV70’를 출시했다고 22일 밝혔다.

2026 GV70은 고객 의견을 반영해 기본 NVH(소음·진동·불쾌음) 방지 성능을 강화하고 패키지 구성을 최적화한 것이 특징이다.

우선 제네시스는 2026 GV70에 ‘언더 커버 흡음재’를 더하고 2.5 터보 모델에는 엔진 진동 전달을 줄여주는 ‘엔진 서포트 댐퍼’를 추가해 소음 방지 성능을 끌어올렸다.

또 고객 선호도를 반영해 패키지 구성을 변경했다. 제네시스는 기존 GV70 가솔린 2.5 터보 19인치 휠 모델 ‘스포츠 패키지’에 포함했던 전자식 차동제한 장치(e-LSD)를 선택 사양으로 변경해 고객 선택 폭을 넓혔다.

아울러 스포츠 패키지의 몰딩부 소재와 색상을 제네시스 블랙 라인업과 동일하게 변경하고 ‘스탠다드 디자인’의 시트에 천연 가죽 적용범위를 확대했으며, ‘스포츠 디자인 셀렉션 II’의 ‘옵시디언 블랙/바닐라 베이지 투톤’ 조합에 그레이 스티치를 더한 신규 실내 색상을 추가하는 등 디자인 고급감을 높였다는 평가다.

이와 함께 제네시스는 기존의 ‘파퓰러 패키지 I’를 ‘헤드업 디스플레이’와 ‘드라이빙 어시스턴스 패키지 I’로, ‘파퓰러 패키지 II’를 파퓰러 패키지 I, ‘드라이빙 어시스턴스 패키지 II’, ‘2열 컴포트 패키지’, ‘빌트인 캠 패키지’로 각각 구성을 변경했다.

뿐만 아니라 ‘컨비니언스 패키지’에 ‘앞좌석 콘솔 암레스트 수납함 자외선 살균’ 기능을 삭제하고, 기존 ‘2열 컴포트 패키지’에 러기지 매트, 러기지 스크린, 러기지 네트, 뒷좌석 220V 파워아웃렛을 추가해 패키지 구성을 최적화했다.

제네시스는 2026 GV70에 고급스럽고 역동적인 디자인을 강조한 신규 외장 색상 ‘베링 블루’를 추가했다.

이 외에도 2026 GV70 후면부에 제네시스 레터링을 단독으로 적용해 깔끔하고 모던한 디자인을 구현했으며, 측면부에는 주행 시 엠블럼을 수평 상태로 유지시켜주는 ‘플로팅 휠 캡’을 ‘제네시스 액세서리’로 새롭게 운영한다.

2026 GV70의 판매 가격은 ▷가솔린 2.5 터보 5318만원(이하 2WD, 개별소비세 3.5% 적용 기준) ▷가솔린 3.5 터보 5860만원이다.

제네시스 관계자는 “이번 연식 변경을 통해 고급스럽고 트렌디한 취향의 고객을 만족시킬 수 있도록 GV70의 상품성을 다듬었다”며 “기본 상품성을 끌어올리고 고객이 원하는 사양으로 차량을 조합할 수 있도록 패키지를 재구성해 고객에게 더욱 만족스러운 이동 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

한편 제네시스는 2026 GV70 출시를 기념해 27일까지 계약한 고객 중 추첨을 통해 ‘클라우스메켈레 & 로열 콘세르트헤바우 오케스트라’ 공연 티켓(10명), LG아트센터 서울 공연 관람 기프트카드 50만원권(10명)을 증정한다.

서재근 기자