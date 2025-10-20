익시오 2.0에 AI 대화 검색 등 AI 기능 탑재 향후 초개인화 AI 에이전트로 서비스 지속 고도화

[헤럴드경제=박혜림 기자] LG유플러스의 인공지능(AI) 통화 애플리케이션 ‘익시오’(ixi-O)가 진화 중이다. 단순히 통화 내용을 녹음하고 요약하는 등의 기능을 넘어, 맥락을 이해한 뒤 답변을 제공하는 AI 비서로 나아가고 있다.

LG유플러스는 20일 개인 맞춤형 기능을 추가한 ‘익시오(ixi-O) 2.0’을 공개했다.

기존 익시오는 실시간 보이스피싱 탐지 기능과 통화 녹음 및 요약, 보이는 전화 등 기능을 온디바이스(On-device) 환경에서 제공하는 AI 통화 앱에 불과했다. 위변조된 목소리까지 탐지하는 ‘안티딥보이스’ 기능 등 보안 기능이 최대 강점이었다. 이런 가운데 LG유플러스가 익시오에 개인 맞춤형 AI 기능을 추가한 것이다.

익시오 2.0은 단순 기록이나 반복 업무를 넘어 사용자의 맥락을 이해하고 답변을 제공하는 AI를 활용해 사용자의 편의성을 대폭 강화한 것이 특징이다. ▷AI 대화 검색 ▷AI 스마트 요약 ▷디스커버 2.0 등의 기능이 새롭게 추가됐다.

우선 ‘AI 대화 검색’ 기능은 기존 통화에서 기억나지 않는 궁금한 내용을 직접 찾을 필요 없이 AI에게 질문하고 답변 받는 기능이다. 가령 익시오 앱에서 통화한 이력 중 필요한 번호를 찾아 ‘지난주에 이 친구가 생일 선물로 뭘 받고 싶다고 했지?’와 같이 AI 대화 검색창에 질문하면 통화 내용을 기반으로 AI가 답변을 찾아준다. 또 통화 내용을 기반으로 대화 방식, 대화 속 감정 등을 분석해 긍정적 관계 형성에 도움이 될 수 있는 맞춤형 인사이트도 답변으로 제공한다.

‘AI 스마트 요약’은 통화 내용을 사용자의 필요 목적에 따라 자동으로 정리하는 기능이다. 메모, 토론, 문의, 할 일 등의 간단한 형태를 비롯해 부동산 중개, 영업 활동 등 업무에 최적화된 양식으로 내용으로 요약한다. 요약된 내용은 간단하게 수정하거나 복사, 공유할 수 있다.

‘디스커버 2.0’은 통화와 문자 데이터를 분석해 고객에게 필요한 AI 기능을 추천하는 안내 페이지다. 이 페이지에서는 고객의 사용 패턴에 따른 AI 통화 내용 정리, 문자 메시지 분석을 통한 일정 관리, 통화에서 언급된 장소 검색 등 AI가 추천하는 필요 정보를 한 눈에 확인할 수 있다.

안드로이드 스마트폰 이용자를 위한 신규 기능도 추가됐다. 안드로이드 버전 익시오 2.0에는 고객이 수신한 문자나 카카오톡 메시지에 포함된 피싱 위험 URL에 접속하면 이를 확인해 주의 알림을 제공하는 ‘위험 URL 탐지’ 기능과 문자로 받은 쿠폰이나 예약 일정을 알아서 감지하고 날짜가 가까워지면 알림을 제공하는 ‘AI 문자 리마인더’가 새롭게 도입됐다.

iOS 버전 익시오 2.0에는 하나의 휴대전화에서 두 개의 번호를 이용할 수 있는 ‘듀얼넘버’ 기능이 새롭게 추가됐다. LG유플러스는 추가적인 기술 개발을 통해 iOS 이용자도 안드로이드 버전 익시오 2.0에 탑재된 기능을 이용할 수 있도록 업데이트할 계획이다.

LG유플러스는 익시오 2.0 업데이트를 시작으로 익시오를 AI 통화 앱이 아닌 초개인화 AI 에이전트(비서)로 만들겠다는 계획이다.

최윤호 LG유플러스 AI 에이전트 추진그룹장(상무)은 “익시오를 사용하는 고객에게 안심과 편리 두 가지 가치를 모두 제공하기 위해 이번 익시오 2.0 버전을 개발했다”며 “앞으로도 다양한 고객 가치를 제공하며 LG유플러스가 추구하는 ‘밝은 세상’을 만드는데 앞장서겠다”고 말했다.