[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 지난 18일 오후 7시 봉화 송이 축제 특설무대에서 열린 ‘제1회 전국 이몽룡 선발대회’ 본선이 관람객들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 마무리됐다고 19일 밝혔다.

이번 대회는 고전소설 춘향전의 주인공 ‘이몽룡’의 실제 모델로 알려진 계서 성이성 선생의 생가 ‘계서당 종택’이 위치한 봉화에서 열려, 지역의 역사적 상징성과 문화적 의미를 더했다.

대회는 성이성 선생의 청렴과 기개를 기리고, 단순한 외모가 아닌 지성과 품격, 올곧은 인품을 갖춘 현대판 이몽룡을 선발하기 위해 마련됐다.

본선 무대에는 전국 각지에서 예선을 거쳐 올라온 20명의 참가자가 출전해 끼와 매력을 뽐냈으며, 치열한 경연 끝에 총 6명의 수상자가 가려졌다.

대상인 ‘몽룡상’은 신기성 씨가 수상했으며, 장원상은 장명훈 씨, 방안상은 한도진 씨, 탐화상은 조종우 씨에게 돌아갔다. 방자상은 이승찬 씨와 박하늘 씨가 각각 수상했다. 수상자들에게는 총 1,400만 원 규모의 상금과 트로피가 수여됐다.

행사는 김도연(2025 미스춘향 진) 씨와 유튜버 김똘똘이의 사회로 진행됐으며, 트로트 가수 손태진과 코스탄 하스페(제1회 봉화 글로벌 가요제 대상 수상자)가 축하공연을 펼쳐 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

박현국 봉화군수는 “이몽룡 선발대회가 봉화의 역사와 문화를 알리는 전국 단위의 대표 행사로 자리 잡을 것”이라며 “앞으로도 군민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.