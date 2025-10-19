B737-8 신기재 도입으로 기령 7년대로 12월 중 20호기도 추가로 도입 예정

[헤럴드경제=김성우 기자] 이스타항공(대표 조중석)이 지난 17일, 열아홉 번째 항공기를 도입했다고 오늘(19일) 밝혔다.

이번에 도입된 19호기는 189석 규모의 B737-8 기종으로, 지난달 제작이 완료된 후 항공사에 처음으로 인도된 신기재다.

이번 도입으로 이스타항공 항공기 평균 기령은 7년대로 낮아졌다. 여기에 12월 중 추가로 한 대의 기재를 확보하면서 보유기종 20기를 채운다. 이를 통해 신규 항공기가 차지하는 비중은 50%까지 확대될 전망이다.

새 기재는 통합 항공사 출범에 따라 이관되는 노선과 신규 취항지 등에 투입될 예정이다.

이스타항공 관계자는 “B737-8 기종은 기존 항공기 대비 연료 효율과 탄소 배출량이 약 20% 개선된 고효율 친환경 항공기”라며, “앞으로도 신기종으로의 점진적 기단 현대화를 통해 원가 절감과 운항 안정성을 강화할 것”이라고 말했다.