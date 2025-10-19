대구시청에 67-64로 승리 8강 올라..전국 시도를 대표하는 13개 팀 출전 주장 윤나리 선수 종료 직전 3점 슛 성공..박은서 선수는 최다인 22점 기록 20일 오전 11시 같은 장소에서 홈 코트 부산대 여자농구부와 8강전

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 박찬숙 감독이 이끄는 서대문구청 여자농구단이 18일 오후 부산대 경암체육관에서 열린 제106회 전국체육대회 농구 여자일반부 첫 경기에서 대구시청에 67대 64로 승리했다고 밝혔다.

서울시 대표로 출전한 서대문구청 여자농구단은 1쿼터를 14:9로 시작해 2쿼터까지 33:33, 3쿼터까지 55:46, 4쿼터 최종 스코어 67:64로 팽팽한 경기 끝에 승리를 차지했다.

서대문구청의 주장 윤나리 선수는 64:64 동점인 상황에서 경기 종료 14초를 남기고 3점 슛을 성공시킨 데 이어 대구시청의 마지막 공격을 가로채기로 저지하는 맹활약을 보였다.

포워드 박은서 선수가 양 팀 중 가장 많은 22점을 기록했으며 가드 이소정 선수가 12점, 포워드 윤나리 선수와 가드 백채연 선수가 각각 11점으로 서대문구청에서 두 자릿수 득점을 올렸다.

제106회 전국체육대회 농구 여자일반부에는 전국 시도를 대표하는 13개 팀이 출전해 토너먼트 방식으로 우승을 다툰다.

첫 경기를 승리로 장식한 디펜딩 챔피언 서대문구청은 20일 오전 11시 같은 장소에서 홈 코트의 부산대 여자농구부와 8강전을 치른다.