22일 금천50플러스센터 개관 5주년 기념 커뮤니티 성과공유회 개최 활동 성과를 나누고 지역주민과 교류, 소통하는 자리...체험부스, 작품전시, 플리마켓, 인생네컷 등 다양한 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 22일 오전 11시부터 오후 5시까지 금천50플러스센터 주최로 ‘개관 5주년 기념 커뮤니티 성과공유회’를 연다.

이번 성과공유회는 ‘함께한 5년, 배움에서 나눔으로’를 주제로 금천50플러스센터에 소속된 39개 커뮤니티가 활동하며 이룬 성과를 지역사회와 함께 나누고 지역주민과 교류, 소통을 확대하는 자리다.

우선 오전 11시 1부 순서로 금천뮤지컬센터 3층 금천예술극장에서 실버체조 공연과 커뮤니티의 사례 발표, 우수 커뮤니티 시상 등이 진행된다.

오후 2시부터는 금천50플러스센터에서 다양한 체험을 할 수 있는 부스가 운영된다. 방문객들은 드론 시뮬레이터 조종, 라떼아트, 멜로디 및 리듬악기 연주, 오재미 던지기 및 팽이 만들기(전래놀이), 커피 드립백 만들기, 양말목 키링 만들기 등과 같은 커뮤니티 활동을 직접 체험할 수 있다.

또 금천50플러스센터 곳곳에서 색연필화, 디지털 사진, 영화 및 명대사 등과 같은 커뮤니티 회원들이 마련한 전시작품들도 볼 수 있다.

주민 참여와 나눔의 의미를 확장하기 위해 1층 테라스에서는 금천구청 가족정책과 주관 1인가구 플리마켓 ‘스스로마켓’이 열린다. 중장년 1인가구의 교류와 소통을 위한 이번 마켓에서는 중고물품, 핸드메이드 제품, 전통간식(강정, 오란다) 등과 함께 금천구청 직원들이 기부한 1인가구 생활물품도 함께 판매될 예정이다. 판매 수익금 전액은 ‘나눔 톡톡이’ 키오스크를 통해 기부된다.

부대행사로는 △인생네컷 △직업흥미카드를 활용한 프레디저 직업상담(홈페이지 사전 접수자 우선) △커뮤니티 신규회원 가입 이벤트 △1인가구 정책 및 사업 홍보 등이 진행된다.

이번 행사는 금천50플러스센터 이용자와 주민 누구나 참여 가능하다. 관심 있는 주민은 사전에 금천50플러스센터 누리집 및 전화, 방문을 통해 신청하거나 행사 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “이번 성과공유회는 개관 5주년을 기념하는 동시에 커뮤니티 회원들이 서로를 격려하고 화합하는 의미있는 자리”라며 “앞으로도 구는 중장년층이 활기차고 의미있는 삶을 살아갈 수 있도록 지역사회와 함께 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.