[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대 대학일자리플러스센터(이하 센터)는 최근 졸업생 특화 사업의 일환으로 청년들의 자기이해와 현장 직무 역량 강화를 위한 맞춤형 취업 프로그램을 잇달아 운영했다고 17일 밝혔다.

센터는 지난 9월 26일 대구고용복지플러스센터에서 ‘버크만 진단을 활용한 자기탐색 및 진로찾기 프로그램’을 진행했다.

이번 프로그램은 버크만 심리검사 결과를 기반으로 개인의 흥미, 감정, 욕구, 스트레스 행동 등을 분석해 자신에게 적합한 진로 방향과 취업 전략을 설계할 수 있도록 한 심층 진로 탐색 과정이다.

참가자들은 검사 결과를 바탕으로 자신의 성향을 구체적으로 이해하고 흥미와 역량에 맞춘 취업 로드맵을 수립했다. 설문조사 결과 평균 만족도는 5점 만점에 4.8점으로 높게 나타났다.

이어 9월 27일 ‘걸어서 직업속으로 EP.4 SL 현직자와 함께하는 여행’이 진행됐다.

이번 프로그램은 SL 전장설계 통합센터 엔지니어가 직접 참여해 자동차 산업 전반과 직무 현장의 실제 이야기를 전하며 학생들이 산업 트렌드와 필요 역량을 체계적으로 이해할 수 있도록 구성됐다.

인터넷 라이브를 병행한 대변‧비대면 참여자는 사전 Q&A와 인터뷰를 통해 직무별 핵심 기술과 현장 경험을 생생히 공유받으며 실무 감각을 높였다.

설문조사 결과 참가자 만족도는 4.8점으로 나타났으며 다수의 학생들이 ‘SL 공채 시즌에 맞춰 실질적인 도움을 받았다’고 응답했다.

센터 관계자는 “앞으로도 취업을 준비하는 학생들이 재미있고 유익하게 다양한 역량을 함양할 수 있도록 맞춤형 프로그램을 운영할 계획”이라고 밝혔다.