[헤럴드경제=함영훈 기자]한국철도공사(코레일) 광명역이 16일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 국제철도연맹(UIC)* 주최 ‘2025 최고 철도 관광친화상 시상식(TopRail Tourist-Friendly Awards)’에서 역 서비스(대형역) 분야 관광친화상을 수상했다고 밝혔다.

국제철도연맹(UIC, International Union of Railways)은 1922년 철도 기술 국제표준 정립과 회원국 간 정보공유 등을 목적으로 설립된 세계 최대 국제철도기구로, 현재 83개국 220개 철도 유관기관이 회원으로 활동하고 있다.

철도 관광친화상은 철도기관의 서비스 및 철도 관광, 열차 서비스(단거리), 열차 서비스(장거리), 역 서비스(대형역), 역 서비스(소형역), 역 서비스(역라운지), 글로벌 이니셔티브(관광 혁신사업) 등 7개 부문에서 우수성과 혁신성을 평가해 선정한다.

광명역은 관광객 접근성과 편의성 향상을 위한 △도심공항터미널 △AI(인공지능) 안내로봇 △짐배송 서비스 등 혁신 서비스가 심사위원단에게 높은 평가를 받았다.

도심공항터미널에서는 공항에 가기 전 편리하게 출국 수속을 마칠 수 있다. AI 안내로봇은 고객이 필요한 정보를 대화형 음성안내로 실시간 제공하며 자율주행이 가능해 수하물 운반을 돕는다.

짐배송 서비스는 여행 짐을 숙소로 배달해 여행객이 편리하게 이동할 수 있도록 지원하고 있다.