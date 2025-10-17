16일 에어부산 사옥에서 소화기 및 완강기 사용법 등 진행 “임직원 안전 최우선 기업 문화 구축”

[헤럴드경제=김성우 기자] 에어부산(대표 정병섭)이 임직원의 안전 의식을 고취하고 산업재해 예방을 위해 전사적인 노력을 기울인다.

에어부산은 지난 16일 부산 강서구 소재 사옥에서 임직원들이 참석한 가운데 산업재해 비상대응 훈련을 실시했다고 17일 밝혔다. 이번 훈련은 사옥 내 식당에서 화재가 발생한 상황을 가정하여 현장감 있게 진행되었다.

특히 소화기 및 완강기 사용법과 심폐소생술에 대한 집중 훈련을 통해 초기 화재 진압 및 인명 구호 조치에 대한 실질적인 대응 능력을 강화하는 데 중점을 두었다. 그 외에도 화재 발생 시 ▷신속한 119 신고 및 비상벨 작동 ▷소화기 및 옥내 소화전 사용 ▷대피 행동 요령 등 실제 상황에서 필요한 다양한 교육으로 훈련의 완성도를 높였다.

에어부산 관계자는 “이번 훈련은 사옥 내 비상 상황 발생 시 임직원들의 안전 확보와 더불어 신속하고 효과적인 대응 역량을 강화하기 위해 실시하게 되었다”라며, “앞으로도 지속적인 안전 교육과 훈련을 통해 모든 임직원이 안심하고 근무할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”라고 전했다.

한편, 에어부산 정병섭 대표는 지난 8월 창립 18주년 기념사를 통해 회사의 핵심 가치 중 하나로 ‘산업안전’에 대한 중요성을 강조한 바 있다.