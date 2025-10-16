‘르엘 어퍼하우스’ 입주민에게 제공되는 전용 멤버십 클럽

공간을 넘어, 교류와 문화를 나누는 하이엔드 라이프스타일 플랫폼

서울 용산구 한남동에 문을 연 ‘카펠라 더 클럽’은 ‘르엘 어퍼하우스’와 ‘카펠라 레지던스 서울’ 입주민 만을 위한 프라이빗 멤버십 클럽으로 운영된다.

서울 서초구 헌인마을의 커뮤니티를 미리 경험할 수 있는 새로운 공간이 문을 열었다. 16일, 서울 용산구 한남동에서 개관한 카펠라 더 클럽(Capella Residences Seoul Club)이 그 주인공이다. 글로벌 럭셔리 호텔 브랜드 카펠라 호텔 그룹이 직접 운영하며, 르엘 어퍼하우스와 카펠라 레지던스 서울 입주민에게만 제공되는 멤버십 커뮤니티로 마련됐다.

카펠라는 2023년부터 2025년까지 ‘Travel & Leisure가’가 선정한 세계 최고의 호텔 브랜드를 3년 연속 수상할 만큼, 월드 베스트 호텔로서 그동안 글로벌 VVIP를 위한 최상급의 서비스를 제공해왔다. 헌인마을의 입주민들은 이러한 카펠라의 호스피탈리티 철학과 운영 시스템을 적용한 공용 커뮤니티 시설을 통해, 월드 베스트 호텔의 서비스와 프로그램을 일상생활에서 자연스럽게 누리게 된다.

카펠라 더 클럽 멤버십 회원들은 전용 라운지와 피트니스 시설을 무료로 이용할 수 있으며, 가족·지인과 함께 프라이빗한 경험을 누릴 수 있다. 단순한 부대시설을 넘어 입주민의 라이프스타일 전반을 아우르는 문화적 경험의 장으로 기획됐다.

지하 1층에는 LP음악과 현대미술이 어우러진 감각적 무드의 복싱 클럽이 2층 리빙룸은 카펠라 호텔 그룹의 핵심 철학을 담은 시그니처 공간이 자리한다. 3층에는 세계적 디자이너 크리스티앙 리에거가 설계한 ‘다이닝룸 바이 윌로뜨’ 레스토랑, 최상층 루프탑 라운지에서는 셰프 에드워드 리가 한국적 식재료와 세계적 감각을 결합한 메뉴를 선보인다.

또한 클럽 내에서는 세계적인 아트 갤러리 ‘타데우스 로팍(Thaddaeus Ropac)’을 통해 유명 작가들의 작품을 만날 수 있다. 입주민들이 예술과 함께하는 일상적 영감을 누릴 수 있는 차별화된 요소로 평가된다.

최근 고급 주거 시장은 입지와 마감재, 브랜드 희소성을 넘어, 호텔식 서비스·프라이빗 커뮤니티·예술적 경험을 결합한 복합 주거 공간으로 재편되고 있다. 도쿄 ‘아만 레지던스’, 방콕 ‘식스센스 레지던스 더 포레스티아스’ 등 글로벌 프로젝트들이 대표적 사례다.

카펠라 더 클럽은 이러한 글로벌 트렌드를 국내에 적용한 대표적 시도다. 입주민은 단순히 생활 편의를 제공받는 수준을 넘어, 예술·미식·웰니스가 결합된 입체적 경험을 세대를 이어 공유되는 문화적 자산으로 향유하게 된다.

이 같은 경험은 향후 헌인마을에서도 이어진다. 르엘 어퍼하우스와 카펠라 레지던스 서울이 조성될 헌인마을의 메인 커뮤니티는 세계적인 건축 사무소 데이비드 치퍼필드 아키텍츠(David Chipperfield Architects)가 설계하고, 럭셔리 호텔 브랜드 카펠라 호텔 그룹이 운영한다.

헌인마을 입구에 자리한 메인 커뮤니티 시설은 사우나, 스파, 요가, 피트니스 등 웰니스 공간과 반려동물 전용 펫 클럽, 입주민의 사교와 비즈니스를 지원하는 라운지, 조식부터 프라이빗 디너까지 가능한 ‘올 데이 다이닝’ 공간 등을 포함한다.

세심하게 큐레이션된 커뮤니티 시설과 외부 조경을 자연스럽게 연결하는 건축이 더해진 헌인마을 커뮤니티는 입주민 사이의 문화적 공감과 교류를 이끌고 주거 생활 전반의 품격을 한층 더 높이는 헤리티지의 핵심 콘텐츠로서, 문화적 자산을 공유하는 헌인마을을 뒷받침할 전망이다.

르엘 어퍼하우스 관계자는 “하이엔드 주거의 가치는 단순한 건축적 완성도를 넘어, 입주민이 함께 나누는 경험과 커뮤니티에서 비롯된다”며 “카펠라 더 클럽은 르엘 어퍼하우스이 지향하는 라이프스타일의 정수를 담아, 입주민의 일상을 한층 더 풍요롭게 할 뿐 아니라 국내 하이엔드 주거 시장이 글로벌 스탠더드로 도약하는 상징적 이정표가 될 것”이라고 말했다.

헌인마을은 총 5만 6000평 규모의 숲을 품은 초고급 주거 단지로 강남에서 ‘숲을 소유하는 듯한 입지’를 갖췄다. 이곳은 222세대 규모의 르엘 어퍼하우스와 약 30실 규모의 카펠라 레지던스 서울 등 약 260세대 규모로 조성되며 각각 2027년, 2028년에 입주를 앞두고 있다.

르엘 어퍼하우스는 단지의 전체 조경과 공사 진행 상황을 직접 볼 수 있는 현장 전망대를 운영하고 있다. 또한 한강 뚝섬공원에는 르엘 어퍼하우스의 브랜드 철학과 숲의 가치, 라이프스타일을 감각적으로 체험할 수 있는 ‘르엘 어퍼하우스 갤러리’가 운영 중이다. 이 두 공간은 모두 사전 예약을 통해 방문할 수 있다.