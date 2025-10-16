[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 16일 오전 노원구민의전당 대강당에서 열린 ‘제29회 노인의 날 기념행사’에 참석해 어르신들에게 감사 인사를 전했다.

구는 매년 노인의날을 맞아 지역사회 발전에 헌신한 어르신들에게 감사와 공경을 표하며 기념식을 진행하고 있다. 올해 행사에서도 노인복지 증진에 기여한 어르신들에게 표창을 수여하고 다채로운 축하 공연이 이어졌다.

행사는 1부와 2부로 나뉘어 진행됐다. 사자놀음 공연으로 시작한 1부에서는 ▲국민의례 ▲내빈 소개 ▲축사 ▲노인강령 낭독과 함께 노인복지 증진에 기여한 모범 어르신과 유공자에 대한 ▲표창 수여식이 진행됐다.

2부에서는 ‘불타는 트롯맨’에 출연한 트로트 가수 최민우의 무대가 이어졌다.

행사장 밖에서는 중계근린공원과 구민의전당 앞마당에서 다양한 체험 부스가 운영됐다. 시립노원노인종합복지관, 구립수락노인종합복지관 등 지역 복지기관이 참여해 태블릿 게임, 혈압 측정, 건강 체험, 홍보 전시 등을 진행했으며, 푸드트럭도 마련돼 즐거움을 더했다.

오승록 구청장은 “제29회 노인의 날을 맞아 어르신들께 진심어린 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “앞으로도 어르신들이 활기찬 노년을 보낼 수 있도록 어르신들의 말씀에 귀를 기울이고, 맞춤형 복지와 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.