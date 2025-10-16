전국 아파트 평균 분양가 10년 새 약 2.2배 상승한 것으로 나타나

합리적 분양가, 우수한 입지, 브랜드 두루 갖춘 단지 눈여겨볼 만

아파트 분양가가 가파른 상승세를 이어가면서, ‘지금 사야 하는 단지’에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있다.

부동산R114랩스 자료에 따르면 전국 아파트(임대 제외) 3.3㎡당 평균 분양가는 △2015년 985만원 △2020년 1,395만원 △2023년 1,804만원 △2024년 2,024만원 △2025년(9월 30일 기준) 2,131만원으로 집계됐다. 10년 새 약 2.2배가 오른 셈이다.

주택도시보증공사에서 발표하는 민간 아파트 분양가격 동향에서도 이 같은 분양가 상승세는 잘 드러난다. 자료에 따르면 7월 말 기준 전국 분양가격지수는 229.4로 지난해 같은 기간인 218.2에 비해 큰 폭으로 상승했다. 월별 분양가격지수는 기준시점인 2014년 평균 분양가격을 100인 수치로 환산하여 산출한 값을 의미한다.

분양가가 꾸준히 오르다 보니, 한때 고분양가 논란이 붙었던 단지들조차 현재는 분양가를 크게 웃도는 프리미엄을 형성하며 재평가되고 있다.

국토교통부 실거래가 자료에 따르면, 경기도 광명뉴타운 내 역대급 고분양가로 주목을 받았던 ‘광명 센트럴 아이파크’ 전용면적 84㎡ 입주권은 지난 7월 19억39만원에 거래됐다. 이는 2023년 7월 분양 당시 최고가였던 12억7,200만원과 비교하면 약 6억2,800만원 상승한 가격이다.

업계 관계자는 “분양가가 계속 오르고 있는 만큼, 합리적인 분양가에 공급되는 단지는 빠른 시간 안에 웃돈이 형성될 가능성이 크다”며 “특히 입지와 상품성, 브랜드까지 두루 갖춘 아파트라면 실수요자는 물론 투자수요까지 적극적으로 주목할 만하다”고 말했다.

올해 눈여겨볼 단지는 경기 ‘안성 아양 금성백조 예미지’, ‘운정 아이파크 시티’, ‘풍무역 푸르지오 더 마크’, 경북 ‘두산위브더제니스 구미’, 서울 ‘상봉 센트럴 아이파크’ 등이다.

금성백조는 경기도 안성시 아양택지개발지구 B2블록 일원에 ‘안성 아양 금성백조 예미지’를 공급한다. 지하 1층~지상 최고 25층, 8개 동, 전용면적 84㎡, 총 657가구 규모로 조성된다. 분양가상한제 적용으로 합리적인 가격이 장점이며, 완성형 주거지인 아양택지지구의 마지막 분양 단지로 교육, 자연, 편의 등 생활 인프라가 풍부하다. 여기에 수요자들의 취향과 라이프스타일에 맞춰 수납, 침실 구성, 마감재 등을 선택할 수 있는 특화 시스템을 도입해 생활에 품격을 더했다.

HDC현대산업개발은 경기도 파주시 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2블록(서패동 일원)에 조성하는 ‘운정 아이파크 시티’를 이달 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 전용면적 63~197㎡, 총 3,250가구 규모다. GTX-A노선 운정중앙역을 이용해 서울역과 삼성역(예정)을 20분대로 이동할 수 있으며, 반경 3km 이내에 파주출판도시, 문발일반산업단지, 신촌일반산업단지 등이 위치하고 있어 직주근접성이 뛰어나다. 이마트, 홈플러스, 롯데프리미엄아울렛, 롯데시네마, 스타필드빌리지(예정) 등 대형 쇼핑·문화시설도 편리하게 누릴 수 있다. 또한, 고급 주거단지에서나 볼 수 있는 고품격 커뮤니티 시설과 대규모 조경 공간을 조성해 동일 생활권 내 아파트와는 차원이 다른 품격 높은 일상을 입주민들에게 선사한다는 계획이다.

대우건설은 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B3블록에 조성하는 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’를 이달 분양할 예정이다. 풍무역세권 도시개발사업을 통해 공급되며 지하 2층~지상 29층, 12개 동, 전용면적 74·84㎡ 총 1,524가구 규모의 대단지로, 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가로 공급되는 것이 특징이다. 이곳은 김포골드라인 풍무역 초역세권 입지를 갖추고 있다. 이를 통해 서울 주요 업무지구인 김포공항(11분), 마곡나루(19분), 여의도(34분), 광화문(52분)까지 편리하게 이동할 수 있어 출퇴근이 용이하다. 단지 인근에는 이마트 트레이더스, 홈플러스, CGV, 풍무중심상권, 김포시청, 인천지방법원 김포시법원 등 다양한 인프라 시설이 갖춰져 있다.

두산건설은 경상북도 구미시 광평동 일원에 조성하는 ‘두산위브더제니스 구미’를 이달 분양할 예정이다. 지하 3층~지상 최고 39층, 9개 동, 총 1,372가구 규모로 이 중 전용면적 59~152㎡P 403가구를 일반에 분양한다. 구미 첫 하이엔드 브랜드 단지로 공급되는 이곳은 인근 송정초·송정여중이 도보권 내에 있어 안심 통학이 가능하며 광평중·금오고 등 인근 학교들과도 가까워 학세권 입지를 갖췄다.

HDC현대산업개발은 서울시 중랑구 상봉9-I구역에 짓는 ‘상봉 센트럴 아이파크’를 분양 중이다. 지하 7층~지상 28층, 4개동 규모로 아파트(전용면적 84㎡ 254가구)와 오피스텔(전용면적 84㎡ 189실)이 어우러진 주거복합단지다. 7호선 및 경춘선, 경의중앙선, KTX, GTX-B노선(예정)을 이용할 수 있는 상봉역과 망우역이 인접해 있으며 차량을 이용해 동부간선도로, 북부간선도로 등 교통망도 이용할 수 있다. 코스트코, 홈플러스, CGV, 엔터식스 등을 걸어서 이용할 수 있다.