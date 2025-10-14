안동·진주·통영, 문화도시 공동발전 협약 체결…지역 문화산업 시너지 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시를 비롯한 진주시, 통영시 등 경상권 대표 문화도시들이 손을 맞잡고 지역 간 상생과 문화 발전을 위한 공동 행보에 나섰다.

안동시는 13일 진주시 진주성 내 중영에서 ‘경상권 대한민국 문화도시 공동 발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 세 도시가 상호 협력체계를 구축하고, 지역 간 문화도시 비전 공유와 정책 협력을 통해 지속 가능한 문화도시 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

협약 주요 내용은 ▲지역 간 문화도시 비전 공유 및 정책 협력 ▲공통 문화자원을 활용한 인적 교류 ▲문화기업 및 스타트업 네트워크 교류 ▲기타 상호 발전과 교류 증진에 관한 사항 등이다.

세 도시는 각자의 문화적 강점을 기반으로 한 시너지 창출에 기대를 모은다.

안동시는 ‘놀이로 즐거운 전통문화도시’를 비전으로 삼아 전통놀이문화를 현대적으로 재해석한 독창적 문화콘텐츠 확산에 주력하고 있다.

통영시는 ‘예술의 가치를 더하는 창의문화도시’를 목표로 음악·공예 등 예술 창작 활동과 예술가 지원을 강화하고, 진주시는 ‘문화와 산업이 조화롭게 공존하는 도시’를 지향하며 문화와 지역 산업의 연계를 추진 중이다.

이들 도시는 이번 협약을 계기로 문화산업 네트워크를 구축하고, 문화자원의 공동 활용과 청년 예술인 교류사업 등 다양한 협력 프로젝트를 모색할 계획이다.

권기창 안동시장은 “세 도시가 각자의 문화 DNA를 공유하고 협력한다면 경상권이 대한민국 문화정책의 새로운 중심축으로 도약할 것”이라며 “지역 간 문화 균형발전의 모범사례를 만들어 가겠다”고 말했다.

지역 문화계에서는 이번 협약이 경상권 문화도시 간 벽을 허물고, 문화산업의 공동 성장 기반을 다지는 계기가 될 것으로 기대한다.