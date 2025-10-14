청소년 대상 제품계열…트러블 진정 세럼미스트·스팟 겔크림 등

동아제약(대표 백상환)이 트러블케어 파티온 브랜드로 다이소 전용 ‘파티온 노스카나인 퍼스트스텝’ 6종(사진)을 출시했다.

신제품은 피부트러블이 시작되는 청소년을 주요 소비층으로 삼아 합리적 가격대로 진정관리를 할 수 있도록 구성됐다. 학교, 학원 등 학생들이 ▷바쁜 생활 속에서도 손쉽게 사용 가능한 세럼미스트 ▷트러블 부위의 긴급 진정을 돕는 스팟 겔크림 ▷트러블로 인한 흔적케어에 도움을 주는 흔적 앰플과 흔적 수분크림 ▷국내 최초 여드름 완화 기능성 패드 트러블패드(4매입) ▷트러블 피부 전용 세럼클렌저 등 6종이다.

‘노스카나인 퍼스트스텝’은 파티온 베스트셀러 ‘노스카나인 트러블 세럼’의 핵심 성분인 판테놀, 알란토인에 더해 과잉 피지와 유분 조절에 도움을 줄 수 있는 판토텐산과 징크PCA등을 포함해 사춘기 피부고민에 최적화된 포뮬러로 개발됐다고 회사 측은 전했다.

동아제약 측은 “최근 다이소는 생활용품뿐 아니라 합리적 가격대의 뷰티제품군을 확대하며 청소년 소비자들의 입문채널로 자리잡았다. 다이소 전용제품 출시를 통해 보다 쉽고 친근하게 브랜드경험을 접할 수 있게 하겠다”고 했다.