국가유산 활용한 차별화된 문화프로그램으로 지역문화 경쟁력 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군 예천박물관이 국가유산청이 주관하는 ‘생생 국가유산 공모사업’에 4년 연속 선정돼 올해 총사업비 1억9000만 원을 확보했다고 14일 밝혔다.

‘생생 국가유산 사업’은 지역의 인적·물적 자원과 결합해 국가유산의 역사적 의미와 가치를 재조명하고, 이를 기반으로 지속 가능한 문화콘텐츠로 발전시키는 것을 목표로 추진되는 국가유산청의 대표 공모사업이다.

예천박물관은 지난 2023년 첫 선정 이후, 보물 대동운부군옥을 중심으로 ▲1박 2일 박물관 캠핑 체험 프로그램 ‘다같이 초간(정)정주행’ ▲참여형 교육 프로그램 ‘대동운부군옥, 풀어파일러’ ▲지역민과 함께하는 ‘선비의 참견, 톡톡 프로젝트’ 등 다양한 체험형 프로그램을 기획·운영해 왔다.

특히 지역 주민들의 적극적인 협력과 지역 농산물을 연계한 체험 콘텐츠가 큰 호응을 얻어, 2025년에는 집중사업으로 승격되었으며 국·도비가 전년 대비 두 배가량 증액된 1억9000만 원을 확보했다.

예천군은 이를 바탕으로 내년부터 예천박물관의 대표 문화프로그램으로 집중 운영할 계획이다.

이재완 박물관장은 “앞으로도 국가유산을 활용한 차별화된 프로그램을 지속해서 발굴·운영해 지역 주민이 함께 참여하고 즐길 수 있는 문화 콘텐츠로 발전시키겠다”며 “이를 통해 지역 문화의 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에도 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.