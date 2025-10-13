송이축제 등 10월 주요 행사 전기·가스·교통·관람객 동선까지 종합 점검

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군이 10월 각종 축제와 행사를 안전하게 즐길 수 있도록 사전 점검과 대책 마련에 나섰다.

군은 최근 군청 중회의실에서는 박시홍 부군수를 비롯해 봉화경찰서, 봉화소방서, 교육지원청, 한국전기안전공사 등 20여 명이 참여한 안전 정책조정실무위원회를 가졌다.

회의에서는 축제장 전기·가스 시설 안전 여부, 주차장·차량 동선, 관람객 이동 및 비상 대피 계획 등 축제 전반의 안전관리 계획을 심의하고 구체적인 논의가 진행됐다.

이번 회의에서는 오는 16일부터 19일까지 열리는 제29회 봉화송이 축제를 비롯해 18일 경북 토목인 한마음 체육대회, 23일 노인의 날, 24일 군민체육대회 등 10월 주요 행사 안전 계획이 검토됐다.

특히 송이 축제는 본 행사뿐만 아니라 연계 행사까지 포함해 종합적인 안전관리 계획이 점검됐다.

군은 오는 15일 경북도·봉화군·관계기관 합동 점검을 실시해 축제장 시설 전반을 점검하고 사전 예방과 보완 조치를 진행할 예정이다.

박시홍 부군수는 “10월은 축제와 행사가 많아 관계기관과 긴밀히 협력해 위험 요소를 사전에 제거하고, 안전한 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.