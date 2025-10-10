65세 이상 어르신·면역저하자 ·감염 취약 시설 입소자 대상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 오는 15일부터 내년 4월 30일까지 코로나19 무료 예방접종을 한다고 10일 밝혔다.

이번 접종은 코로나19 재확산을 막고, 고위험군 시민과 지역사회 안전망을 강화하기 위해 마련됐다.

접종 대상은 △65세 이상 어르신 △면역저하자 △감염취약시설 입원·입소자다. 고령층과 기저질환자는 감염 시 중증으로 이어질 가능성이 높아 이번 무료 접종의 중요성이 크다.

사용 백신은 LP.8.1 계열 화이자와 모더나이며, 기존 접종자는 마지막 접종일로부터 최소 3개월(90일) 후 접종 가능하다.

접종은 지정 의료기관 26곳에서 무료로 진행된다.

주요 기관으로는 △강남비뇨기과의원 △구본환내과의원 △영주기독병원 △영주적십자병원 △성누가병원이 있다. 지정 의료기관 전체 명단은 영주시청 누리집에서 확인할 수 있으며, 접종 전 사전 문의가 필요하다.

김문수 영주시 보건소장은 “코로나19는 여전히 시민 건강을 위협하는 감염병으로, 특히 고령층과 면역저하자에게 치명적일 수 있다”며 “이번 무료 예방접종을 통해 시민들이 안심할 수 있는 일상을 되찾길 바란다”고 말했다.

이어 “영주시는 앞으로도 감염병 예방과 시민 건강 보호를 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

시는 이번 예방접종과 함께 개인 위생 관리와 기본 방역수칙 준수도 병행해야 코로나19로부터 안전할 수 있다고 강조했다.