노관규 시장 “흑두루미 같은 존재와도 신뢰 쌓아”

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 한국 기초지방자치단체 가운데 최초로 세계자연보전연맹(IUCN)에 가입한 전남 순천시가 최근 개최된 제24차 세계자연보전총회(WCC)에 대표단을 파견해 국제무대에서 활동하며 순천의 자연환경 보전 정책을 적극적으로 알렸다.

노관규 순천시장과 황태주 기획국장 등 대표단은 지난 9일 아랍에미리트 아부다비 국립전시센터(ADNEC)에서 열린 세계자연보전총회 개막식에 VIP로 초청받아 참석했다.

이번 개막식에는 IUCN 회장인 라잔 칼리파 알 무바라크 등 각국 정부 대표와 국제기구 인사 6000여 명이 함께 했으며, 순천시는 대한민국을 대표하는 새로운 지방정부로 이름을 올렸다.

총회기간 중 순천시는 스튜어트 매기니스(Stewart Maginnis) IUCN 부사무총장, 딘도 캄필란(Dindo Campilan) 아시아지역책임자와 각각 단독면담을 갖고, 순천시의 순천만보존, 생태문명정책과 국제협력방안을 심도있게 논의했다.

또한 무손다 맘바(Musonda Mumba) 람사르 협약 사무총장과 국제두루미재단(ICF) 관계자들과의 우연한 조우를 통해 순천만 보존 사례가 국제사회에 널리 알려져 있음을 확인했다.

IUCN(International Union for Conservation of Nature)은 1948년 창립된 세계 최대규모의 환경네트워크로, 160여개 국에서 약1400여 회원(정부·지자체·NGO·연구기관등)이 참여하고 있다.

적십자사와 함께 UN의 공식옵서버이자 세계자연유산의 자문권을 가진 곳이기도 하다. 순천시는 지난 8월 정식회원자격을 획득함으로써 대한민국 기초자치단체로서는 처음으로 IUCN의 일원이 됐다.

이는 순천시가 지난 30여 년간 추진해 온 순천만습지 보전과 국가정원조성, 생태문명 정책이 국제적으로 인정받은 결과로 평가된다.

특히 순천시는 IUCN이 강조하는 자연기반해법(NbS, Nature-based Solutions) 정책을 선도적으로 실천한 도시로, 이번 가입을 통해 생태도시 모델을 세계 지방정부와 공유할 수 있는 공식 통로를 확보했다.

이번 WCC(World Conservation Congress) 참가를 통해 순천시는 생태 문명도시로서의 철학과 실천 사례를 국제사회에 알리는 첫걸음을 내디뎠다.

순천시는 앞으로 IUCN 회원자격을 바탕으로 국제공동연구, 정책교류, 생태도시 포럼 개최 등 글로벌 협력사업을 추진할 계획이다.

노관규 시장은 “순천은 흑두루미와 같은 비인간 존재와도 신뢰를 쌓아 조금 더 가까운 곳에서 서로를 만나고 있다”며 “이러한 경험과 정책을 IUCN과 함께 전 지구적 논의로 확장하겠다”고 밝혔다.

IUCN 관계자는 “순천시의 IUCN 가입은 세계 무대에서 지방정부의 역할 정립에 중요한 이정표가 될 것이다”면서 “다른 지역들도 순천시의 사례에 힘입어 많은 도전을 바란다”고 말했다.