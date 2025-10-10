화재 14일만 현장 방문…실무자 격려 “전산 데이터는 국가 운영의 핵심”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 10일 “국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할만하다“면서 “다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 대전광역시 국가정보자원관리원 대전 본원을 찾아 화재 발생 현장을 점검했다. 화재 발생 14일 만으로, 이 대통령은 휴가 중에도 현장 점검에 나섰다. 김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑에서 “이 대통령은 공식적으로 연차를 사용했지만 사안의 중요성과 복구인력의 격려 필요성 등을 고려해 방문을 결정했다”고 배경을 전했다.

이 대통령은 먼저 화재구역 배터리를 모아 둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤, 실제 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 살펴봤다.

김 대변인은 “이 자리에서 이 대통령은 발화요인에 대해 구체적으로 묻고, 적재방식에 대한 문제점은 없는지 등을 면밀하게 확인하기도 했다”고 말했다.

이어 시찰을 마친 이 대통령은 현장에서 간담회를 주재하고 행정안전부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등을 보고받았다.

현장 간담회에선 실무자들과 직접 대화에 나서기도 했다. 김 대변인은 이와 관련해 “이 대통령은 국민 생활에 영향이 큰 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하는 한편, 실무자들이 현장에서 느끼는 고충과 의견을 세심히 청취했다”고 설명했다.

김 대변인에 따르면 현장 근무자들은 명절 휴가도 반납한 채 밤낮으로 복구에 매진하고 있지만, 기술적인 문제와 피로 누적 등 현실적 어려움도 크다면서 사명감을 갖고 최선을 다하겠다고 다짐했다고 한다.

이 대통령은 이에 비상근무 중인 행정안전부와 복구업체 직원들이 신체적·정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해 줄 것을 지시했다.

이 대통령은 이어 “이제 전산 데이터는 국가 운영의 핵심이라는 걸 온국민이 느끼게 됐다”면서 “자부심을 갖고 일해달라”고 직원들을 거듭 격려했다.

그러면서 이 대통령은 “무엇보다 복구가 가장 중요하다”면서 “예산이나 인력을 사용하는 데 효율적이고 신속하게 해달라”고 당부했다.