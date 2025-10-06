앱테크, 이제는 억대 상금도 노린다 럭키즈, 복권 당첨 총 7.6억 받아가 금값 상승에 수익까지…앱으로 금 모아

[헤럴드경제=유혜림 기자] 앱테크(앱+재테크)가 소소한 적립의 시대를 넘어 이제는 수천만원에서 억대 상금까지 걸린 ‘대박’을 노리는 플랫폼으로 진화하고 있다. 한때는 일정 미션을 수행하면 1원, 100원을 보상받는 수준이라 시간 낭비라는 평가도 받았지만 이제는 목돈·금 등 실질적 자산을 보상으로 내건 서비스들이 속속 등장하고 있다.

걷기만 해도 ‘1.9억 복권’ 응모 기회

6일 금융권에 따르면, 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈의 ‘럭키즈’는 하루 일정 수준 이상의 걸음 수를 달성하면 광고 시청 후 모바일 복권을 증정하는 서비스다. 걷기만 해도 무료로 복권에 응모할 수 있다. 한국의 로또와 유럽의 유로밀리언스 추첨 번호를 바탕으로 매주 당첨자를 선정하는 방식이다. 응모 방법·추첨 시간·당첨 번호를 모두 실제 복권과 동일하게 구현해냈다.

최근 앱테크 사용자들 사이에서 화제가 된 이유는 무려 1등 상금이 무려 1억9000만원(유로밀리언스 복권 기준)까지 불어났기 때문이다. 당첨자가 없을 경우 상금이 이월되기 때문에 상금 규모가 이렇게까지 커진 것이다. 로또의 경우, 현재까지 97명이 총 7억6000만원의 당첨금을 받아 간 것으로 집계됐다.

소액 리워드 중심의 기존 앱테크와 달리 큰 목돈을 쥘 수 있다는 게 특징이다. 이른바 ‘행운테크’로 알려지면서 출시 7개월 만에 가입자 52만명을 기록했다. 일간 활성 사용자 역시 10만명에 달한다. 통상 매주 3600만장 규모의 응모권이 발행된다. 럭키즈는 이달 북미·유럽·아시아 지역으로 글로벌 확장에 나설 계획이다.

일어나기만 해도 金 쌓인다

큰 목돈뿐만 아니라 연일 최고가를 갈아치우는 금을 모을 수 있는 앱테크도 있다. SK플래닛의 시럽(Syrup)은 국내 최초로 금 적립 앱테크 서비스 ‘지금 할 일’을 운영하고 있다. 일어나기·물 마시기·영양제 먹기 등 일상적인 목표를 수행하면 보상으로 금을 지급하는 방식이다. 지난 8월까지 누적 지급된 금만 약 6000돈(약 2.25kg)로, 시가로 300억원을 초과하는 규모다.

이 앱에서 지급되는 금은 단순한 포인트가 아니라 KRX 실물 금(순도 99.99%)과 교환 가능한 교환권 형태로 제공된다. ‘1시럽 금’은 실물 금 0.000001g의 가치를 지니며 2만금(0.02g)부터 팔 수 있다. 최근 금값 상승세 덕분에 이용자들은 이렇게 모은 금을 팔 때 통상 3% 정도의 수익을 보고 있다고 한다. 금이 아닌 OK캐쉬백·네이버페이 포인트, 현금 등으로도 교환할 수 있다.

소소한 적립형 짠테크은 일상 안착

경기 침체와 물가 상승 속에서 소소한 적립형 서비스는 생활 속 습관으로 자리잡은 모습이다. 카카오뱅크는 매일 용돈받기·매일 걷고 혜택받기·음악 듣고 캐시받기·OX퀴즈·돈버는 서베이 등 앱테크형 서비스 누적 이용자 수가 1700만명(1분기 기준)에 달했다. KB국민은행, 신한은행 등 주요 시중 은행도 만보기와 미션 보상 서비스를 운영하며 고객 확보에 나서고 있다.

투자와 연계한 ‘짠테크’도 등장했다. 키움증권 앱인 영웅문S#에서 출석체크·오늘의 재물운 확인하기·투자리포트 웹툰보기 등 미션을 수행하면 포인트를 받을 수 있다. 적립한 포인트는 국내외 소수점 주식 매수, 펀드 구매 등에 현금처럼 쓸 수 있다. 개인투자자들에게 익숙한 플랫폼인 덕분에 이용자를 확보하며 출시 10개월 만에 20만명을 돌파했다.