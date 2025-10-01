울산 KTX역세권에 분양가 상한제 적용으로 합리적인 가격으로 공급되는 ‘울산역 폴리시아 아이유쉘’가 차별화된 상품 설계로 주목받고 있다. KTX울산역까지 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 분양가 상한제적용으로 가격 경쟁력을 갖췄다. 또한 와이드 특화 설계 적용으로 더 넓은 공간과 더 많은 수납이 가능하고 울산 내 최초로 주거형 오피스텔에 발코니를 적용하였으며, 전세대 현관 옆에 별도의 수납 창고 공간 제공하여 차별화 한 것이 눈에 띈다.

‘울산역 폴리시아 아이유쉘’은 KTX 울산역 바로 옆인 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 일원에 들어서며 지하 3층~지상 26층, 아파트 357세대와 오피스텔 166실, 총 523세대 규모의 복합 주거단지로 조성된다.

아파트는 ▲84㎡A 215세대 ▲84㎡B 70세대 ▲118㎡A 72세대로 구성되며, 수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 중소형이 전체의 약 80%를 차지한다. 와이드 특화 설계가 적용돼 개방감을 확보했으며, 광폭 거실·주방 일체형 구조와 드레스룸·팬트리 등 수납 특화 공간을 통해 공간 활용도를 극대화했다. 전용 118㎡는 ‘ㄷ’자형 주방, 침실 4개 구성으로 중대형 수요를 충족한다. 전 세대에 충분한 수납이 가능한 프라이빗 스토리지를 제공하는 점도 특징이다. 오피스텔은 전용 84㎡A 단일 타입으로 166실이 공급돼, 합리적인 가격에 아파트와 동일한 평면 강점을 누릴 수 있다.

또한 약 1.4대의 넉넉한 주차 공간을 확보했으며, 피트니스·골프연습장·독서실·맘스라운지 등 다양한 커뮤니티 시설과 가스·난방·조명 제어를 비롯한 스마트홈 시스템을 도입해 생활 편의성과 안전성을 높였다. 분양가는 분양가상한제가 적용돼 전용 84㎡ 기준 3억 9,780만 원~4억 7,830만 원, 전용 118㎡ 기준 5억 2,920만 원~5억 6,700만 원 수준으로 책정됐다.

입지 경쟁력도 돋보인다. 단지가 들어서는 KTX 울산역 일대는 이미 교통 요충지로 자리 잡고 있으며, 경부고속도로와 동해고속도로 진입이 용이해 울산 전역은 물론 부산·경남권으로의 이동성이 우수하다. 또한 부산~울산~양산 광역철도망이 계획되어 있어 복합 환승역으로 개발 되며, KTX역을 중심으로 주변 미래형 자족 신도심인 뉴온시티를 비롯하여 역세권 융합지구, 울산경제자유구역 R&D 비즈니스밸리 등 굵직한 개발 사업이 그동안은 지지부진하여 주목받지 못하다가 최근 급물살을 타며 속속 추진 중에 있어. 향후 울산의 신도심으로 수요와 프리미엄 가치는 더욱 높아질 전망이다.

한편, 10월 말 오픈을 준비중인 울산역 폴리시아 아이유쉘의 견본주택은 울산역 인근에 위치한다.