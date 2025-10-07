▶ 지속적인 집값 상승 전망에 수요자들 ‘즉시 입주 가능 단지’로 발길 돌려

▶ 분양가 할인, 계약금 500만원(1차), 전 세대 시스템에어컨 무상(거실, 안방) 등 혜택

지속적인 신규 분양가 오름세 분위기와 지방광역시의 아파트 평균 전세가율(매매가 대비 전세가 비율) 상승에 따라 실수요자들이 이참에 내 집을 마련하려는 심리가 증가하고 있다.

최근 부동산R114가 실시한 ‘2025년 하반기 주택시장 전망’ 설문조사에 따르면, 응답자의 49%가 “하반기 집값이 오를 것”이라고 응답하는 등 이 같은 시장 분위기가 한 동안 계속될 것으로 전망되면서 업계에서는 수요층의 구매 심리 역시 더욱 확산될 것으로 예상하고 있는데, 특히 수요자들이 조금이라도 부담을 줄일 수 있는 방안을 찾게 됨으로써 준공 후 분양 단지를 찾는 움직임이 더 뚜렷해질 것으로 전망하고 있다.

즉시 입주가 가능한 준공 후 분양단지는 살게 될 집을 직접 보고 살 수 있어 인테리어나 마감 등의 하자분쟁을 미연에 방지할 수 있으며 분양가 할인을 비롯해 다양한 금융 및 옵션 혜택이 더해져 내 집 마련을 서두르는 수요자들에게 최적의 선택지로 자리 잡고 있다.

대표적으로는 울산광역시 북구 찬샘1길에 위치한 ‘유보라 신천매곡’이 꼽힌다. 이 단지는 지하 2층~지상 24층, 아파트 5개동 352세대 규모로 전용면적 64㎡, 84A·B·C㎡, 117㎡로 구성되어 있다.

올해 8월 보존등기를 마치고 순조롭게 입주를 진행하고 있는 ‘유보라 신천매곡’은 즉시 입주가 가능한 장점에 더해 자금 부담을 낮추기 위해 ‘통큰 할인, 통큰 혜택’을 내세우고 있다. 분양가 통큰 할인에 더해 계약금 500만원(1차/분납), 전 세대 시스템에어컨 무상제공(거실, 안방), 일부 세대 옵션 무상제공 등 다양한 통큰 혜택도 제공하면서 최근 문의가 급증하고 있으며 계약도 순조롭게 진행 중인 것으로 알려졌다.

또한 지난 7월 시행된 ‘조세특례제한법’에 따라 전용면적 85㎡이하 비수도권 준공 후 미분양 주택을 구입하는 경우 양도세, 종부세 산정 시 주택수에서 제외되는 1가구 1주택 특례를 적용받는데, ‘유보라 신천매곡’의 전용 64㎡와 84㎡은 이러한 주택수 제외 특례 혜택을 한시적으로 받게 될 것으로 기대된다.

‘유보라 신천매곡’은 인근의 CGV, 홈플러스, 병의원 등 풍부한 생활편의시설을 누릴 수 있으며 매곡천, 동천강 수변공원, 북구국민체육센터, 등 자연과 가까운 힐링생활도 누릴 수 있다. 또한 도보통학 거리에 신천초, 매곡중･고가 있고 인근에 학원가도 풍부하다.

인근 부동산 관계자들은 ‘신천매곡 반도유보라’ 샘플하우스 실제 방문 후 상품이 좋다는 입소문이 퍼지며 매매문의와 전세문의가 늘어나고 있다고 입을 모으고 있다.

‘유보라 신천매곡’은 100% 지하주차장, 남향 위주 단지배치로 생활의 쾌적성을 높였고, 세대당 1.6대의 여유로운 주차공간을 갖추고 있다. 피트니스센터, 키즈스테이션, 어린이놀이터, 실내골프연습장, 어린이집 등 커뮤니티 공간과 4-BAY평면(일부세대), 드레스룸, 팬트리, 현관창고 등 혁신 평면을 자랑한다.

‘유보라 신천매곡’의 분양홍보관은 북구 신천동에 위치하고 있으며, 현장 샘플하우스를 성황리에 운영중이다.