민·군 함께하는 유일 전국 규모 대회 40개 팀 200여 명 출전…우수자에 국제대회 선발전 기회·항공권 혜택

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 대한민국 항공 정비 분야의 최고 인재들이 경북 영주에 집결했다.

미래 항공 산업을 책임질 젊은 기술인들의 뜨거운 경연장이 30일 문을 열었다.

영주시는 이날부터 10월 2일까지 3일간 풍기읍 경북항공고등학교에서 ‘제9회 전국 항공정비기능대회’를 연다고 밝혔다.

30일 열린 개회식에는 유정근 영주시장 권한대행과 김병기 영주시의장, 대회 관계자와 선수단 등 100여 명이 참석해 대회 개막을 축하했다. 행사장에는 선수들의 긴장과 기대가 교차하며 활기가 넘쳤다.

이번 대회는 민간과 군이 함께하는 전국 유일의 항공정비 기능대회로, 그 위상을 다시 한번 확인시켰다.

전국의 항공정비 관련 고등학교와 대학, 일반 참가자는 물론 공군·육군팀까지 총출동했다. 올해는 40개 팀, 200여 명이 개인전과 단체전에 나서 치열한 기량 대결을 펼친다.

대회를 앞두고 경북항공고는 참가자들을 위해 2박 3일간 사전 훈련 프로그램을 운영했다. 현장에서 쉽게 접하기 힘든 기자재와 실제 경기 과제를 미리 체험하면서 선수들은 실력을 끌어올렸다.

우수 성적을 거둔 11명은 오는 2028년 일본 아이치에서 열리는 국제기능올림픽 국가대표 선발전에 출전할 기회를 얻는다.

또 고등·대학부 우수자 12명은 국가기술자격 기능사 자격증을, 부문별 우수자 5명은 티웨이항공 항공권을 받는다.

유정근 영주시장 권한대행은 “영주시는 항공정비 인력 양성의 요람”이라며 “이번 대회가 미래 항공산업을 이끌 인재들의 도전 무대가 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 전국항공정비기능대회는 2017년부터 매년 영주에서 열리고 있다.

경상북도와 영주시가 공동 주최하고, 경북테크노파크와 경북항공고가 주관하며 고용노동부, 한국항공우주산업진흥협회, 대한민국 공군·육군, 한국산업인력공단, 티웨이항공 등이 후원한다