한덕수 내란 방조 첫번째 공판 특검 한덕수는 “내란 제1보좌기관”

[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 방조한 혐의로 재판을 받게 된 한덕수 전 국무총리가 비상계엄은 적절하지 않았다는 취지로 말했다. 한 전 국무총리는 내란 우두머리 방조 등 대부분 혐의는 부인했으나 탄핵 심판에서 일부 위증한 것은 인정했다.

30일 서울중앙지방법원 형사33부(부장 이진관)는 이날 오전 10시께부터 약 1시간 동안 한 전 총리의 첫 번째 공판을 진행했다. 한 전 총리는 내란 우두머리 방조 및 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상, 대통령기록물관리법 위반, 허위공문서 행사 등 혐의를 받는다.

이날 오전 9시 38분께 법정에 들어선 한 전 총리는 재판 내내 거의 말이 없었다. 한 전 총리는 10시께 재판부가 입정하고 착석을 명령하자 직접 휴대한 가방을 들고 피고인석에 앉았다.

재판부는 한 전 총리에게 “12·3 비상계엄 관련 행위가 위헌이라고 생각하는지, 합법이라고 생각하는지” 물었다. 한 전 총리는 “40년 공무원 생활을 하면서 시장경제, 국제 신인도 등에서 발전해야 하는 나라라는 신념을 갖고 있었다”며 “계엄은 국가를 발전시키는 차원에서 받아들이기 어렵다”고 했다. 12·3 비상계엄의 위헌·합법 여부에 대한 명확한 언급은 피하면서도, 부적절했다는 취지로 진술했다.

내란특검팀은 한 전 총리가 비상계엄을 막지 않고 대통령을 견제할 헌법상 의무를 저버린 것이라 보고 있다. 한 전 총리가 국무회의 소집을 건의해 비상계엄이 합법적인 것처럼 꾸미고, 국회가 비상계엄 해제안을 가결했는데도 해제 국무회의를 늦게 소집해 지연시킨 것도 내란 ‘방조’라고 판단했다. 비상계엄 해제 이후 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 서명하고, 윤 전 대통령 탄핵 심판에 출석해 위증한 혐의도 받는다.

김형수 특검보는 이날 “단순히 국무총리로서 왜 막지 못했는지 책임을 묻는 게 아니라”며 “피고인은 대통령의 위헌적, 독단적 행위를 견제할 최종 의무를 저버리고 비상계엄 내란 범행의 ‘제1보좌기관’으로서 역할을 충실히 수행했다”고 강조했다.

내란특검팀은 우선 비상계엄 선포 전 국무회의 소집 단계에서 한 전 총리가 적극 관여했다고 주장했다. 한 전 총리가 대통령실에 도착했을 당시 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관 등 7명의 국무위원이 있었다. 특검에 따르면 한 전 총리는 국무회의 개의를 위해 총 11명 소집을 제안했고 송미령 농림축산식품부 장관에게 직접 전화해 “어디쯤이세요. 더 빨리 오시면 안되나요”라고 말하며 출석을 독촉했다.

한 전 총리는 언론사 단전·단수 지시와 관련해서도 이 전 장관과 긴밀하게 논의했다. 특검은 “피고인은 이상민과 대통령실에서 16분간 단전·단수 등 비상계엄 선포에 따른 지시사항에 대해 논의했다. 피고인과 장관은 소방청장에게 전화해 관련 조치 지시를 점검했다”고 했다.

비상계엄 유지 및 해제를 막기 위해 국민의힘 측과 연락한 정황도 강조했다. 내란특검팀은 “(12월 4일) 0시 05분경 서울청사로 이동하며 추경호 국민의힘 의원에게 전화해 ‘추대표 걱정하지 말라’라고 했다”며 “(12월 4일) 1시경 서울청사로 이동한 후 국무조정실 직원에게 국회 통고 여부 등을 물으며 후속 절차와 관련된 여건을 보완하려 했다”고 했다.

한 전 총리 측은 혐의를 부인했다. 한 전 총리의 변호인은 “계엄 선포 전·후 정황과 관련해 검찰이 기소한 내용은 구체적 사정이 없다. 피고인의 의도도 아니었다”며 “다만 위증과 관련해서는 ‘계엄 선포 당일 문건을 보거나 받은 기억이 없다’는 (위증을) 인정한다. 나머지 (위증 발언은) 정확히 기억하지 못한다”고 했다.

한 전 총리는 윤 전 대통령 탄핵 심판에 출석해 비상계엄 당일 비상계엄 선포문 등 관련 문건을 받은 기억이 없고 자신에게 특별 지시 사항 또한 없었으며 윤 전 대통령이 관련 문건을 다른 국무위원에게 전달하는 것을 보지 못했다는 취지로 증언했다. 하지만 내란특검팀 수사 결과 한 전 총리는 비상계엄 당일 10시께 윤 전 대통령으로부터 비상계엄 선포 담화문, 계엄사령부 포고령, 비상계엄 관련 지시 문건 등을 전달 받은 것으로 나타났다.

재판부는 오는 10월 13일 오전 10시 2차 공판을 진행할 예정이다. 2차 공판기일에는 대통령실 CC(폐쇄회로)TV를 재생할 예정이다. 당초 내란특검팀은 CCTV가 찍힌 장소가 군사3급 비밀지역으로 분류돼 안보 등 이유로 비공개를 요청했으나 공개를 위한 절차 진행하기로 했다. 내란특검팀은 “국민적 관심사가 높은 재판에서 증거를 비공개 하면 문제가 있다. 해결을 하기 위해 절차 진행 중”이라며 “영상을 활용해 효율적으로 심리하기를 희망한다”고 했다.