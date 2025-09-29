국정자원 화재 피해, 월요일부터 본격화 우체국·주민센터 우편·민원 업무 지연 장례식장에선 ‘화장 신청서’ 수기 작성 이커머스 셀러들 명절 배송 차질 우려

심모(29) 씨는 하마터면 주말에 부산행 비행기를 못탈 뻔했다. 토요일에 부산에 일정이 있어서 꼭 내려가야 했는데 그는 습관처럼 지갑 없이 스마트폰 모바일 신분증만 들고 공항에 갔다. 모바일 신분증이 소용없어졌다는 사실은 공항에 도착하고서야 알았다. 급히 택시를 잡아타고 집으로 돌아가 급하게 실물 신분증을 서랍에서 뒤져야 했다. 심씨는 “다행히 집이 공항 근처여서 망정이지 조금만 늦었다면 비행기를 놓쳤을 것”이라며 “실물 신분증을 챙긴 게 얼마만인지 모르겠다”고 말했다.

모든 공공 민원 처리를 온라인에서 처리할 수 있다던 ‘전자 정부’의 자부심은 단 한 번의 화재에 무너져 내렸다. 26일 국정자원관리원(국정자원) 대전본원에서 발생한 화재로 국가전산망 647개가 먹통이 되면서다. 모바일 신분증 인증부터 우편 서비스, 온라인 신용대출 등 금융·부동산 거래 등 실생활 관련 온라인 민원이 멈췄다.

▶모바일 신분증 쓸모없어졌던 주말=하필이면 화재 사고가 금요일에 나면서 주말 사이에 여러 공공서류 민원을 처리해야 했던 시민들은 낭패를 봤다. 특히 주민등록등본, 가족관계증명서 등을 발급받는 온라인 민원발급 사이트인 ‘정부24’와 시내 곳곳에 설치된 무인민원발급기가 먹통이 되면서 시민들은 큰 불편을 겪고 있다. 1000만명 이상이 이용하는 모바일 신분증도 부분적으로 장애상태가 이어졌다. 실물 신분증을 소지하고 다니지 않는 이들은 편의점, 공항, 항구 등에서 난처한 상황을 겪을 수밖에 없었다.

경기 고양에 사는 박모(33) 씨는 편의점에서 신분증을 제시하지 못하는 상황을 겪었다. 모바일 신분증을 보여주지 못해서다. 그는 “주민등록증 서비스는 가장 기본적인 대민 서비스인데 이것도 이원화해 두지 않았다는 사실이 충격적”이라고 말했다.

먹통 상태였던 행정정보시스템 647개 가운데 이날 오전부터 정상화되는 시스템이 속속 나오고 있다. 하지만 정상화 소식이 바로 시민들에게 알려지지 않은 데다, ‘아직 온라인은 불안하다’는 인식 때문에 아침 일찍부터 주민센터나 우체국을 직접 방문한 시민들이 쏟아져 나와 번호표를 뽑고 대기하는 모습이 목격됐다.

서울 마포구 용강동주민센터를 가보니 정식 근무 개시 시간(오전 9시)을 30분 앞두고서 직원들은 모두 창구에 앉아 업무를 준비하고 있었다. 이미 10여 명 가량이 도착해서 번호표를 뽑고 기다리고 있었다.

비슷한 시간 서울 지하철 2호선 당산역에서 만난 김윤정 씨는 역내 무인민원발급기에 ‘서비스 일시 중단’ 문구를 보고 발길을 돌렸다. 그는 “주민등록등본이 필요한데 혹시나 해서 들렀다”며 “주민센터를 가서 발급받아야 하나 고민 중”이라고 말했다.

보건복지부가 운영하는 ‘e하늘장사정보시스템’도 화재 여파로 서비스가 제한됐다. 여기서는 전국의 모든 화장시설의 운영 현황을 확인하고 실시간 예약을 할 수 있는데 이게 막히면서 장례식장 직원과 유족들은 전화를 돌려야 했다. 빈 자리가 있다고 하면 고인의 이름으로 가예약을 걸어둔 뒤에 이메일이나 팩스로 접수 신청서와 사망진단서를 보내 간신히 예약을 확정하는 식이다.

서울의 한 대형병원 장례식장 직원은 “장례식장에서만 24년 일하면서 전화로 (화장장) 예약하기는 거의 20여년 만인 것 같다”며 “장례식 치르는 유족들에게 화장 접수 신청서를 수기로 써 달라고 하고 있다”고 상황을 설명했다.

토요일이었던 지난 27일 밤 빈소를 차린 상주 최모(41) 씨는 “조문객에게 인사드리고 틈틈이 장례식장 직원과 화장장을 찾고 있는데 아직 찾지 못했다”며 “발인을 조금 늦추고 백방으로 알아보고 있다”고 말했다.

▶우편서비스도 장애…“추석 끝나고야 선물 올지 걱정”=인터넷과 모바일을 활용한 우편 서비스도 주말 사이 멈추면서 추석 앞두고 ‘우편 대란’ 우려도 고개를 들었다. 월요일 오전이 되면서 우정사업본부는 미국행 EMS와 우체국 쇼핑 등 일부 서비스를 제외한 우편 서비스가 재개됐다고 공지했다. 하지만 시민들은 일찌감치 우체국 창구를 직접 찾았다.

이날 오전 9시를 갓 넘겼지만 서울 마포우체국 우편 창구 대기표는 13번을 찍었다. 우체국 구내에 설치된 우편무인창구는 여전히 작동하지 않는 상태였다. 여기엔 ‘무인우편접수기를 통한 우편물 접수가 불가능한 상황’이라는 안내문이 붙어 있었다. 우체국 직원은 “장애복구 완료 시작은 아직 정확하게 확인되지 않았다”라고 말했다.

서울에 사는 류모(45) 씨는 “지난 주말 내내 택배 조회가 안 됐다”며 “시골에서 어머니가 떡, 기름 등 이것저것 부쳤다고 했는데 잘 오고 있는지 모르겠다. 이러다 추석 지나서야 도착하진 않을지 걱정”이라고 말했다.

온라인상거래 셀러들도 명절을 앞두고 배송 차질이 곧 매출 손실로 이어질 수 있어 불안감을 감추지 못하고 있다. 온라인에서 스마트스토어를 운영 중인 한 셀러는 “추석 연휴에는 선물용으로 보내는 수요도 많은데 택배를 제때 보내지 못하면 소비자 불만이 커질 수밖에 없다”며 “일부 서비스가 복구됐다고는 하지만 예상대로 배송이 이뤄질지 걱정”이라고 말했다.

이영기·안효정·김도윤·전새날 기자