[헤럴드경제=김보영 기자] 배달 음식을 수차례 주문했다가 취소하는 이른바 ‘진상 단골’ 때문에 피해를 보고 있다는 자영업자의 사연이 전해졌다. 배달 플랫폼은 고객에게 반복적으로 환불만 해주며 사실상 이를 방치하고 있다는 지적이 나온다.

서울에서 샌드위치 가게를 운영하는 A씨는 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘삐사장’에 ‘C사 배달 무료로 먹는 법 대공개’라는 제목의 영상을 올렸다. 해당 영상은 온라인상에서 화제가 되며 게시 일주일여 만에 조회수 10만회를 넘어섰다.

영상에 따르면, A씨는 최근 약 3개월간 특정 고객 B씨로부터 10여 차례 주문 취소를 당했다. B씨는 재료가 조금 부족하다고 트집을 잡거나 배달이 10여분 늦었다는 이유만으로 환불을 요청하는 등 진상 행태를 반복했다.

A씨는 “저희는 일하다 갑자기 배달 플랫폼을 통한 주문이 취소됐다는 통보 문자를 받는다”며 “취소 사유는 따로 전화하지 않으면 알 수가 없다”고 황당해했다.

B씨의 첫 취소 사유는 ‘배달 지연으로 인한 품질 저하’였다. 음식 주문했을 때 배달 애플리케이션(앱)에 처음 표시된 도착예정시간보다 13분 늦게 도착했다는 게 이유였다. A씨는 “배달이 늦은 건 맞긴 한데 그 사이에 샌드위치 상태는 변하지 않는다”며 납득하기 어렵다고 토로했다.

두 번째는 ‘음식 및 포장 손상’이었다. A씨는 구체적인 포장 손상 정도 등을 알고 싶어 C사 측에 전화를 했으나 상담원은 “고객님께서 고객센터로 전화해서 취소한 게 아니라 앱에서 취소를 진행하셔서 저희가 따로 음식을 회수한다거나 어떤 부분이 파손됐는지 확인 전화를 따로 드리진 않는다”고 답변했다.

이후엔 샌드위치를 집밖에 가져나가 먹으려다가 ‘나이프가 없어서 못 먹겠다’는 사유로 주문을 취소한 적도 있었다. A씨는 “요청사항을 항상 몇줄씩 복잡하게 써서 직원들이 다 엄청 신경 써서 만든다”며 “그런데도 ‘진짜 소스 조금 넣은 거 맞냐, 치즈 반만 넣은 거 맞냐’고 전화가 온다”고 하소연했다.

결국 A씨는 결국 B씨의 다음 주문이 왔을 때 직접 메모를 써 보냈다. 그는 “본인 과실까지 저희 잘못으로 넘기며 온갖 이유로 음식을 환불받으시니 더 참지 않겠다. 오늘 주문을 마지막으로 다음부터 주문하지 말아달라. 주문하시면 취소하겠다”고 적은 것으로 전해졌다.

이 사연은 자영업자들 사이에서 많은 공감을 얻었다. 자영업자들은 네이버 카페 ‘아프니까 사장’을 통해 “배달 플랫폼에서 무지성으로 환불이 가능한 것을 깨닫고 악용하는 진상들이 많아지는 것 같다”며 “배달지연 5분만 된 것도 음식이 식었다고 환불, 바삭한 메뉴를 주문하고 너무 바삭해서 과자 같다며 환불, 그냥 별 이유도 없이 이상한 이유로 환불 당했다”고 토로했다.