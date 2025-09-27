“시스템 중요도 등 따라 순차 복구 예정”

[헤럴드경제=김은희 기자] 26일 밤 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재로 행정전산망 장애가 발생한 가운데 행정안전부가 28일까지 네트워크 장비를 복구해 국민 생활·경제와 직결되는 주요 서비스부터 순차적으로 정상화하겠다는 계획을 내놨다.

행정안전부가 27일 윤호중 장관 주재로 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 행정전산망 장애 복구에 총력을 기울이기로 했다고 밝혔다.

이날 중에는 항온항습기를 정상화하는 것이 목표다.

행안부에 따르면 중대본은 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부 등 장애 시스템을 소관하는 부처와 함께 대응하고 있다. 상황총괄반·업무연속성반·장애조치반 등을 둬 현장 상황 파악과 장애 조치에 집중하고 있다.

항온항습기와 네트워크 장비가 차례로 복구되면 정보시스템을 안전하게 보전하기 위해 선제적으로 가동을 중단시킨 행정정보시스템의 재가동 여부를 확인할 방침이다.

복구는 화재 피해를 보지 않은 시스템부터 진행된다. 국민 안전과 재산, 경제활동에 영향을 미치는 시스템이 최우선으로 재가동된다. 시스템 중요도 등 등급에 따라 우선순위를 두고 복구할 예정이다.

앞서 행안부는 이번 화재로 직접 피해를 입은 시스템을 1등급 12개, 2등급 58개 등 70개로 발표했으나 정밀 점검 결과 96개로 늘어났다. 물리적 손상을 입은 이들 96개 시스템은 국정자원 내 가용 자원을 활용해 이전 복구를 검토 중이다.