한은 대책 효과 ‘제한적’ 언급 강력한 연속 부동산 대책에도 꺾이지 않는 집값 상승 기대 “시장이 정부 신뢰토록 해야”

시장이 정부 관리에 신뢰를 가지도록 하는 것이 강력한 대책보다 중요하다. 이를 위해서는 차질 없이 부동산 대책을 이행한다는 확신을 시장이 갖도록 만들어야 한다. 장정수 한국은행 금융안정국장, 25일 금융안정 상황 설명회에서

[헤럴드경제=홍태화 기자] 역사상 가장 강력한 수요 대책이라는 평가를 받는 6·27대책과 135만호 공급을 약속한 9·7대책에도 수도권 집값이 쉬지 않고 오르고 있다. 수요와 공급, 가격 결정의 두 변수 모두를 모두 손질했건만 시장이 여전히 집값에 대한 기대를 접지 않으면서 나타난 현상이다.

이 간극에는 몇 년간 쌓인 정부 대책에 대한 불신이 자리하고 있다. 과거 정부에서도 강한 정책을 썼지만 “결국 서울 집값은 잡지 못했다”는 믿음이 정책의 효과를 옥죄는 모양새다. 부동산 정책, 특히 공급 대책에 대한 신뢰를 되찾지 못하면 집값 안정화를 이루기는 어렵다는 지적이 나온다.

학습효과…집값 기대 안 꺾인다

한국은행이 발표한 9월 소비자동향조사 결과에 따르면 이번 달 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 전월 대비 1포인트 상승한 112를 기록했다.

주택가격전망지수는 현재와 비교한 1년 후 전망으로 한은이 측정하는 집값 선행지표다. 이 지수가 기준선(100)을 웃돌면 집값 상승을 예상하는 소비자 비중이 하락을 예상하는 소비자보다 더 많다는 의미다.

이 지수는 6·27대책이 본격화한 지난 7월 전월 대비 11포인트 떨어진 109를 기록했으나, 기준선은 물론 장기평균(2013년~2024년, 107)보다도 여전히 높았다.

집값 상승에 대한 기대감이 약해진 것은 맞으나 여전히 집값이 오를 것이라고 믿는 이들이 훨씬 많았다는 뜻이다. 게다가 한 달 뒤인 8월에는 즉시 회복해 9·7 부동산 대책에도 9월까지 2개월 연속 상승세를 이어갔다.

반면, 2017년에는 짧게나마 소비자들의 집값 상승 기대를 꺾었다. 당시 정부는 집값이 치솟자 이른바 ‘8·2 대책’을 발표했다.

이에 2017년 8월 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 정부 대책 여파로 전달(115)에 비해 무려 16포인트나 하락한 99를 기록했다.

하락 폭 자체도 보다 컸고, 기준선 아래로 지수가 떨어지며 집값 하락을 기대하는 소비자가 실제로 더 많아졌다. 이 당시에도 내림세는 단 한 달 밖에 가지 못했지만, 시장의 기대를 한차례라도 꺾었다는 점에서 차이가 있다.

장정수 한은 금융안정국장은 “과거 대책에 비교할 때 기본적으로 주택 가격 상승 폭의 둔화 정도는 과거에 비해서 제한적”이라며 “주택 가격 상승 기대 심리도 지금 여전히 높은 수준”이라고 강조했다.

실제 가격도 뜀박질…신뢰 회복 절실

집값에 대한 기대와 함께 실제 집값도 마찬가지로 과거 대책 발표 당시보다 더 뛰고 있다. 한은의 금융안정 상황에 따르면 과거 대책 발표 후 10주 경과 시점의 주간 매매가격 상승률은 평균 0.03% 수준까지 하락했지만, 이번에는 0.1%에 근접한 수준을 유지했다.

이는 강남 3구에 국한된 문제가 아니다. 한은은 마포·용산·성동구뿐 아니라 노원, 도봉, 강북, 금천, 관악, 구로 등 다른 구의 상승률도 높아지는 모습이라고 강조했다.

주택관련대출을 중심으로 한 가계대출도 여전히 증가 흐름이 이어지고 있다. 금융권 가계대출 증가 규모는 7월 중 2조3000억원 늘어나며 전월 증가폭(+6조5000억원)과 비교해 축소됐지만, 8월(+4조7000억원)에는 다시 늘어났다.

이에 한은은 시장이 정부 대책에 신뢰를 가지도록 해야 한다고 강조했다. 장 국장은 “보다 중요한 것은 6·27 대책이든 9·7 대책이든 시장에서의 정부 가계 부채 관리나 부동산 가격에 대한 신뢰를 갖는 것”이라고 강조했다.

이어 “정부가 공급 대책을 발표했고 수요 억제 대책을 발표했는데 일관성 있게 차질 없이 이행한다고 시장이 확신을 갖도록 하는 것이 무엇보다 중요하다”고 덧붙였다.

과거와 다르게 정부 대책이 계획처럼 속도감 있게 진행될 것이라는 확신을 줘야 한다는 것이다. 실제로 3기 신도시는 공급 지연으로 지난 정부 2년 반 동안 인허가 물량이 당초 목표의 절반에 못 미치는 16만호 수준에 그쳤다.

추가적인 대책도 적절한 시점에 나올 필요가 있다고 지적했다. 장 국장은 “추가 대책을 정부와 논의하고 시의성 있게 나와야 한다고 생각한다”고 설명했다.

임광규 한은 금융안정기획부장도 “시장 상황에 따라서 어떤 대책이 효율적일지 살피고 기존 대책과 중첩되는 부분도 살펴서 적절하게 대응할 것”이라며 “각종 협의체를 통해서 한은 의견을 제시하도록 하겠다”고 말했다.