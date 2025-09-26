26일 자본시장법 위반 혐의로 구속기소

[헤럴드경제=이용경·김아린 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 ‘우크라이나 재건’ 주가 조작 의혹의 핵심 인물로 알려진 이기훈 삼부토건 부회장 겸 웰바이오텍 회장을 26일 재판에 넘겼다.

특검은 이날 오전 언론 공지를 통해 “이 부회장을 자본시장법 위반 혐의로 구속기소 했다”고 밝혔다.

특검에 따르면 이 부회장은 삼부토건이 윤석열 정부의 우크라이나 재건 사업에 참여하는 것처럼 꾸며 주가를 조작하는 데 가담했다. 이와 관련해 특검은 삼부토건의 이일준 회장과 이응근 전 대표도 앞서 구속기소 했다.

특검은 이 부회장이 허위 보도자료를 배포해 삼부토건을 우크라이나 재건 사업과 연결해 언론 노출을 시도한 것으로 파악했다. 실제로 이 부회장은 2023년 5~6월경 여러 건의 보도자료를 내고 “삼부토건이 우크라이나 현지 도시와 재건을 위한 협약을 맺고 복구 사업을 가속화하고 있다. 우크라이나 재건 사업 참여 규모를 확장해 나갈 계획”이라고 홍보했다.

하지만 실제 삼부토건은 당시 재무 상황이 열악해 해외 사업을 진행할 의사와 능력이 없었다고 특검은 판단했다. 특검은 이 부회장이 시세를 조종해 취득한 부당이득이 약 369억원에 달한다고 본다.

이 부회장은 자신의 구속영장 심사를 앞두고 도주해 잠적한 지 55일 만인 지난 10일 목포에서 붙잡혔다.