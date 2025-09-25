‘농어촌기본소득’ 선정을 위한 주민 서명운동 전개

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 농어촌의 지속 가능한 발전과 주민 삶의 질 향상을 위해 ‘농어촌기본소득’ 선정을 위한 주민 서명운동을 전개했다고 25일 밝혔다.

농어촌기본소득은 농어촌 지역 주민 모두에게 조건없이 일정 금액을 지급하여 지역경제 활성화와 공동체 회복을 도모하는 제도로, 현재 정부와 경기도가 시범사업 확대를 추진 중이다.

이에 연천군은 주민 참여 의지를 담아 서명부를 마련하고, 군민과 함께 농어촌기본소득 시범사업 대상지 선정을 적극적으로 추진 중이다.

군은 읍·면행정복지센터와 각 마을 이장을 중심으로 서명운동을 진행하고 있으며 온라인에 서명 참여를 위한 홍보물 게시 등 더 많은 군민이 참여할 수 있도록 할 계획이다. 또한 농업인단체 등 각종 사회단체와의 협력을 통해 군민 참여 분위기를 확산시켜 나가고 있다.

김덕현 군수는 “농어촌기본소득은 농업·농촌의 어려움을 극복하고, 지역 소멸 위기를 타개할 수 있는 중요한 제도”라며 “군민 한 분 한 분의 서명이 모여 연천군이 시범사업 대상지로 선정되는 밑거름이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 연천군은 이번 서명 운동 결과를 취합해 경기도와 정부에 제출하고, 향후 정책 공모에도 적극 대응할 방침이다.