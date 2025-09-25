伊 총리, 李대통령 편한 시기 방문 초청 李대통령, 폴란드 잠수함 도입 관심 당부 총 5개 국제기구·국가와 정상외교 소화

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자, 신대원 기자] 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 유엔총회 계기 양자 정상외교를 이어갔다.

이 대통령은 24일(현지시간) 이탈리아, 폴란드와 잇따라 정상회담을 갖고 협력 강화 방안을 논의했다.

이 대통령은 먼저 이날 오전 주유엔 대한민국대표부 반기문홀에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 만나 국제환경 변화에 맞게 양국관계를 격상시켜 나가자는데 공감하고 상호 정상 방문을 통해 구체화하기로 했다.

멜로니 총리는 한국의 경제·문화적 잠재력이 매우 높다고 평가한 뒤 양국 간 실질협력을 구체화하기 위해 가급적 이른 시간에 방한을 희망한다면서 이 대통령에게도 편리한 시기에 이탈리아를 방문해달라고 초청했다.

이에 이 대통령은 실질협력 확대를 위해 협력분야별로 충분한 협의를 통해 양 정상의 상호교류가 의미있는 결과를 가져올 수 있도록 노력하자고 화답했다.

이 대통령은 이어 “양국이 지리적 위치나 국민성 등 여러 측면에서 공통점을 갖고 있다”며 “전략적 동반자 관계를 토대로 양국 정부와 기업이 인공지능(AI), 방산 등 분야에서 호혜적 협력을 심화 발전시켜 나가자”고 밝혔다.

멜로니 총리는 “양국이 교역·투자를 비롯해 다방면에서 협력관계를 균형있게 발전시켜오고 있다”며 “지난 9월초 서울에서 양국의 다수 기업이 참가한 가운데 성황리에 열린 한-이탈리아 비즈니스포럼 등에서 보여주듯이 양국 간 경제협력 확대의 잠재력이 매우 높다”고 평가했다.

이와 함께 이 대통령은 유엔본부 안전보장이사회 의장실에서 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과 정상회담을 이어갔다.

나브로츠키 대통령은 “만나 뵙게 돼 반갑다”고 인사를 건넸고, 먼저 도착해있던 이 대통령은 “들어오시죠”라며 안내했다.

양 정상은 회담에서 1989년 수교 이래 양국관계가 정무, 경제, 인적 교류 등 제반 분야에서 꾸준히 발전해 온 것을 평가하고, 한국 기업이 첨단산업 투자 등을 통해 비 유럽연합(EU) 회원국 중 두 번째 투자국으로 성장하는 등 실질협력이 확대되는 점에 인식을 같이 했다.

또 양국 간 방산협력이 K2 전차 등을 중심으로 지속 발전해온 점을 평가하고, 양국 기업들이 호혜적 차원에서 많은 성과를 거둘 수 있도록 협력을 확대하자는 데 공감했다.

특히 이 대통령은 최근 폴란드가 추진 중인 잠수함 사업 등으로 양국 간 방산협력이 확대되기를 기대한다는 뜻을 밝혔다.

현재 폴란드는 약 8조원 규모의 해군 현대화 사업 ‘오르카 프로젝트’의 일환으로 3척의 신형 잠수함 도입을 추진 중인데, 한국에선 한화그룹이 수주전에 뛰어들어 유럽 업체들과 경쟁을 펼치고 있다.

이 대통령과 나브로츠키 대통령은 한반도와 우크라이나 정세 등에 대해서도 의견을 교환했다.

나브로츠키 대통령은 “다양한 국제안보 현안이 제기되는 가운데 한국측이 안보리 공개토의에서 AI 등 기술과 안보문제를 논의하는 자리를 주최한 것은 시의적절하다”고 호평했다.

이 대통령은 한국이 올해 안보리 의장국을 맡은데 따라 이날 유엔본부에서 ‘AI와 국제평화·안보’를 주제로 안보리 공개토의를 주재했다.

한국 정상이 유엔 의장석에서 공개토의를 주재한 것은 이번이 처음이다.

한편 이 대통령은 유엔총회 참석을 계기로 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 면담을 비롯해 이탈리아, 폴란드, 체코, 우즈베키스탄 등 총 5개 국제기구·국가와 정상외교 일정을 소화했다.

다만 애초 이날 예정됐던 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 정상회담은 열리지 않았다.

이와 관련 대통령실은 프랑스 측이 국내사정으로 긴급히 처리해야 할 불가피한 일이 발생했다며 연기를 요청했으나 양국 정상 일정상 결과적으로 취소됐다고 설명했다.