러 전투기 에스토니아 영공 침범 앞서 러 드론이 폴란드 영공 들어가 덴마크·노르웨이서도 ‘미확인 드론’ 공항 한때 폐쇄하며 우려 증폭

[헤럴드경제=김수한 기자] 북대서양조약기구(NATO·나토)가 23일(현지시간) 러시아를 향해 무모한 영공 침범 행위를 즉각 중단하라고 촉구했다.

나토 최고 의사결정기구인 북대서양이사회(NAC)는 이날 에스토니아의 나토 4조 발동에 따른 긴급협의가 끝난 뒤 성명을 내고 “에스토니아 침범 사례는 갈수록 무책임해지는 러시아 행동의 연장선”이라며 이렇게 규탄했다.

성명은 “러시아는 착각하지 말라. 나토와 동맹들은 우리 스스로를 방어하고 모든 위협을 억지하기 위해 국제법에 따라 모든 필요한 군사적 및 비군사적 수단을 동원할 것”이라고 경고했다.

특히 “나토 5조에 대한 우리의 공약은 철통같다”고 강조했다.

나토 5조는 회원국 중 한 국가가 공격받을 경우 모든 회원국에 대한 공격으로 간주하고 다른 회원국이 군사행동을 포함한 원조를 제공한다는 내용이다.

긴급 협의에 그치는 나토 4조와 달리 나토 집단방위체제의 상징적 조약이라는 점에서 한층 강력한 경고성 메시지로 풀이된다.

마르크 뤼터 나토 사무총장도 이날 4조 긴급협의가 끝난 뒤 기자회견을 열고 “의도적이든 아니든 러시아의 반복적인 위험한 행태가 지속되는 걸 보고 싶지 않다”며 “우리는 영토 전역을 방어할 수 있는 체계를 갖췄다”고 강조했다.

이날 긴급 협의는 러시아의 미그(MiG)-31 전투기 3대가 나토 회원국인 에스토니아 영공을 침범한 지 나흘 만에 열렸다.

19일 오전 러시아 전투기 3대가 나토의 동부전선 감시경계 임무를 수행하던 이탈리아의 F-35 전투기와 스웨덴·핀란드의 신속 대응 항공기가 긴급 발진할 때까지 12분간 에스토니아 영공에 머물렀다.

앞서 9∼10일 밤사이 폴란드가 자국 영공에 진입한 러시아 드론 여러 대를 격추했고, 14일 루마니아 영공에서도 러시아 드론이 포착됐다.

유럽 각국은 러시아가 나토 동부전선의 대응 역량을 떠보기 위해 유사 행위를 반복하고 있다고 의심한다.

나토 긴급협의를 앞두고 이날 자정께에는 덴마크, 노르웨이에서 각각 드론이 출몰해 공항이 일시적으로 폐쇄되기도 했다. 드론의 출처는 아직 조사 중이다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 이번 사안을 자국 인프라에 대한 ‘공격’(attack)으로 규정하고, 러시아가 배후라는 가능성을 배제하지 않았다. 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리도 상황을 심각하게 보고 있다고 밝혔다.

다만 뤼터 사무총장은 ‘덴마크 사안도 폴란드, 루마니아, 에스토니아 침범 사례와 연관이 있다고 보느냐’는 질문에 “덴마크 당국이 경위를 파악 중이다. 아직 답변하기는 시기상조”라고 답을 대신했다.

러시아와 직접 충돌 가능성을 우려, 신중히 대응하겠다는 입장도 밝혔다.

뤼터 사무총장은 ‘러시아 무인기나 유인 항공기가 동맹 영공을 침범할 경우 격추할 수 있다는 의미인가’라는 질문에 “침범한 항공기에 대한 발포와 같은 관여 여부에 대한 결정은 그때그때 실시간으로 내려지며 대상 항공기가 야기하는 위협과 관련해 확보 가능한 정보를 기반으로 한다”고 설명했다.

또 “나토 유럽동맹 최고사령관(SACEUR)이 어떻게 대응할지에 대한 모든 권한을 갖고 있으며, 그 결정은 필요하다는 판단을 토대로 이뤄질 것”이라며 “우리는 언제나 차분한 결의(calm determination)로 행동할 것”이라고 말하기도 했다.