재생에너지에서 화석연료로 에너지 개발 축 이동 세계은행에도 화석연료 개발 지원 확대 압력

[헤럴드경제=도현정 기자]전임 바이든 행정부에서 공들였던 재생에너지 정책이 다시 화석연료 중심으로 돌아서고 있다. 트럼프 2기 행정부는 화석연료 개발 사업에 지원을 확대하라며 세계은행을 압박하고 있다.

22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 트럼프 2기 행정부는 세계은행(WB)의 개발도상국 에너지 부문 자금 지원을 두고 화석연료 개발 사업으로의 지원(대출)을 확대하라며 세계은행에 압력을 넣고 있다.

세계은행 이사회에 속한 한 국가의 고위 당국자는 “미국 측이 모든 곳에서 모든 가스에 대해 이야기하고 있다”고 FT에 전했다.

최근 몇년간은 기후위기에 대응한다는 차원에서 개발은행들도 화석연료 관련 대출은 제한해왔다. 세계은행도 2019년 석유 및 가스의 신규 탐사·개발(upstream) 프로젝트에 대한 자금 지원을 중단했다. 지난 2023년에는 올해까지 연간 자금 지원의 45%를 기후 관련 분야에 투입하겠다고 밝히기도 했다.

그러나 지난 6월 진행된 세계은행 이사회 회의에서 미국 당국자들은 신규 가스 매장지 개발 프로젝트에 대한 자금 지원 필요성을 강하게 피력했다. 아제이 방가 세계은행 총재는 회의 후 직원들에게 보낸 e-메일에서 이사회 내 의견이 일치하지 않아 추가 논의가 필요하다고 전했다.

세계은행 대변인은 이사회가 이 문제를 계속 살펴보고 있다며 FT에 언급을 거부했다.

전임인 바이든 대통령 재임시에는 재생에너지 개발에 지원을 확대해왔다. 트럼프 1기 행정부때 임명됐던 데이비드 멜패스 전 세계은행 총재는 화석연료 사용이 기후변화 원인이라는 평가에 동의하느냐는 질문에 답변을 회피해 바이든 정부로부터 사퇴압력을 받았고, 결국 임기를 채우지 못하고 물러난 바 있다.

트럼프 2기가 시작되면서 상황은 반전됐다. 한 개발은행 관계자는 트럼프 행정부에 대해 “모든 에너지는 좋은 에너지”라는 입장을 내세우며 재생에너지뿐 아니라 다른 에너지도 인정해야 한다는 논리를 펴고 있다고 전했다.

FT는 미국이 다른 개발은행들에도 가스 파이프라인 등 화석연료 관련 대출을 늘리도록 압박하고 있다고 보도했다. 미국은 여러 개발은행의 주요 주주국이다. 2차 대전 후 각국의 재건 자금 지원을 위해 설립된 세계은행도 미국이 최대 지분을 보유하고 있다.