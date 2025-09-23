직원과 함께 만드는 일상 속 청렴 문화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 23일 오전, 청렴 시책 우수부서로 선정된 새마을봉사과에는 화기애애한 웃음과 활발한 대화가 이어졌다.

‘9월 청렴·친절의 날’을 맞아 열린 이번 청렴 간담회에는 유정근 영주시장 권한대행이 직접 참석해 직원들을 격려했다.

유 권한대행은 직원들과 일일이 눈을 맞추며 “청렴은 우리 모두의 과제”라고 강조했다. 이어 그는 “작은 실천이 모여 조직 전체의 청렴 문화로 이어진다”며 자유롭게 의견을 나누자고 독려했다.

직원들은 청렴 웹툰과 청렴 여권 케이스 배부 등 생활밀착형 시책 사례를 소개하며 적극적으로 아이디어를 공유했다.

간담회 중 한 직원은 “일상 속 작은 실천이 얼마나 중요한지 다시 느꼈다”고 웃으며 말했고, 다른 직원은 “청렴 신고·지원센터가 있어 안심하고 근무할 수 있다”고 덧붙였다.

유 권한대행은 이를 듣고 “직원들이 안심하며 근무할 수 있는 환경을 계속 만들어가겠다”고 약속했다.

시는 지난 1년간 각 부서가 추진한 청렴 시책을 대상으로 전 직원 투표를 실시, 창의성과 청렴도 향상 기여도를 평가한 결과 새마을봉사과를 최우수 부서로 선정했다. 시민과 직원 모두가 공감할 수 있는 생활밀착형 시책을 추진한 점이 높은 평가를 받았다.

시 관계자는 “이번 간담회가 단순한 격려를 넘어 전 직원이 청렴을 생활 속에서 실천하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.