[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대학가 학생들의 유대감과 단결력을 높이고 활기찬 캠퍼스 문화 조성을 위해 단과대학 대항전 형식의 체육대회인 ‘DU(Daegu University) 한마음체전’을 개최했다.

올해 개교 69주년을 기념해 대학에서 처음으로 마련된 대규모 체육 축제인 ‘DU한마음체전’은 지난 19일 경산캠퍼스 서문운동장에서 학생과 교직원 2000여명이 참여한 가운데 열렸다.

이날 행사는 오전 8시 캠퍼스 5km 달리기로 시작됐다. 박순진 총장을 비롯한 대학 보직자와 교직원, 학생 등 약 300명은 가을 정취가 나는 캠퍼스를 달리며 젊음의 열정을 뿜어냈다.

10시부터 진행된 개회식에는 각 단과대학 학생과 교수들이 자리해 한마음체전의 본격적인 시작을 알렸다. 이날 박순진 총장과 김민재 총학생회장의 개회 선언과 함께 5km 달리기 우승자에 대한 시상, 문화 공연이 진행됐다.

이후 축구 3·4위전 및 결승전, 피구, 줄다리기, 이어달리기, 팔씨름, 이색 이어달리기 등 단과대학 대항전이 펼쳐졌다.

박순진 대구대 총장은 “DU한마음체전은 대구대 구성원이 소속감과 공동체 의식을 높이고, 활기찬 캠퍼스 문화를 조성하는 좋은 기회가 됐다”며 “앞으로도 학생들의 체력 증진과 인성 함양은 물론 소통과 협력의 경험을 쌓아 나갈 수 있도록 다양한 체육 활동을 지원해 나가겠다”고 말했다.